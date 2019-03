Governo anuncia nesta quinta-feira número de alunos da rede pública aprovados para universidades

O Governo do Ceará, anuncia, nesta quinta-feira (28/03), às 9h, o número de alunos da rede pública estadual de ensino aprovados no Ensino Superior. O índice de aprovados tem apresentado um salto nos últimos anos. Em 2016, 13.516 ingressaram em universidades. Já em 2017, 16.897 jovens conseguiram acesso ao ensino superior.

O acompanhamento é feito pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Educação (Seduc). As inscrições para os alunos interessados em ser beneficiados pelo programa AvanCE – Programa Bolsa Universitária já estão abertas.

O edital prevê que 2 mil alunos que concluíram o Ensino Médio na rede pública estadual de ensino e que ingressaram em instituições de Ensino Superior vão ser beneficiados, desde que tenham sido aprovados para curso de graduação em Instituição de Ensino Superior (IES), credenciada pelo Ministério da Educação (MEC).

É necessário cursar, no mínimo, 12 créditos de disciplinas do atual semestre letivo e ter frequência de, no mínimo, 75% em cada disciplina cursada.

O candidato deve ter obtido média geral igual ou superior a 560 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sendo válidas a edição de 2017 ou 2018. O aluno também deve estar com o cadastro devidamente atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Serviço

9h – Anúncio do número de alunos aprovados no Ensino Superior

Dia 28.03 quinta-feira, às 9h.

Local: Palácio da Abolição. Acesso pela Rua Silva Paulet, 400, Meireles.

COM SEDUC