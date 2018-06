Governo autoriza pacote de obras em 14 bairros da Regional VI

O governador Camilo Santana e o prefeito Roberto Cláudio assinam a Ordem de Serviço que autoriza a requalificação de praças, implantação de areninhas, mini areninhas e brinquedopraças em 14 bairros da Regional VI (Lagoa Redonda, Curió, Guajerú, Coaçu, São Bento, Palpina, Pedras, Ancuri, Parque Santa Maria, Jangurussu, Conjunto Palmeiras, Messejana, Passaré, Parque Dois Irmãos) em solenidade às 18h desta quinta-feira (21), no bairro Curió.

A iniciativa, fruto do programa Juntos por Fortaleza nos Bairros, integra esforços da Prefeitura e do Governo do Ceará em prol da implantação de melhorias nos espaços públicos, promovendo oportunidades de lazer, cultura e esporte, em convívio coletivo num único espaço.

Serviço

Assinatura da Ordem de Serviço do Pacote de Obras da Regional VI

Data: quinta-feira, 21 de junho de 2018

Hora: 18h

Local: Praça do Curió (Rua Eduardo Campos, S/N).

Com Governo do Estado