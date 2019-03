Governo beneficia 1.200 famílias com novas unidades do Residencial Cidade Jardim II

O governador Camilo Santana participou da entrega

das 1.248 unidades habitacionais do Residencial Cidade Jardim II, ao lado do ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto e do secretário das Cidades, Zezinho Albuquerque nesta quarta-feira (20). Localizado no bairro José Walter, em Fortaleza, o conjunto faz parte do Programa Minha Casa, Minha Vida. .

Camilo Santana lembrou que as famílias também serão beneficiadas com uma rede de serviços ofertados pelo poder público. “Aqui entregamos a terceira etapa. Restam pouco mais de 700 unidades para completar as quase seis mil unidades desse residencial. Em muita cidade cearense a população é menor do que a desse residencial. Mesmo estando em uma área urbana, precisamos garantir toda a infraestrutura necessária para as famílias. Vamos construir creche, colégio, ampliar o transporte urbano e dar segurança. Estou muito feliz, pois não há nada mais digno para uma família do que ter um teto apropriado para morar”, destacou o governador.

O complexo Cidade Jardim II possui um total de 5.968 unidades habitacionais. Com esta terceira etapa de entregas, totalizam 5.232 apartamentos inaugurados. O empreendimento tem como agente financeiro o Banco do Brasil, com um investimento total de R$ 358.272.000,00, sendo R$ 313.488.000,00 da União e R$ 44.784.000,00 do Estado.

Os apartamentos possuem área de 44 m² dividida em dois quartos, circulação, banheiro, sala de estar e jantar conjugadas, cozinha e área de serviço. Os equipamentos comuns do residencial são centros comunitários, praças, playgrounds, academias, quadras de vôlei, quadras de futsal, campos, parques e depósitos de lixo.

Habitação

O trabalho conjunto entre os poderes executivos vem contribuindo para reduzir o déficit habitacional na capital cearense, de acordo com o prefeito Roberto Cláudio. “Esta parceria buscando apoio e financiamento tem garantido que a gente execute a maior política habitacional de Fortaleza. Nesses oito anos, vamos entregar em Fortaleza em torno de 30 mil casas populares de muita qualidade para dar dignidade a essas famílias. É um dos direitos mais básicos e fundamentais e estamos muito felizes em cumprir essa tarefa”, informou Roberto Cláudio.

O ministro Gustavo Canuto lembrou a importância do programa de habitação para promover a melhoria de vida da população. “Espero que esse empreendimento deixe todos mais felizes, esse é o nosso objetivo para o povo brasileiro. O Minha Casa, Minha Vida é uma política pública essencial. Moradia digna, habitação e tranquilidade para criar seus filhos deve ser um essência do Estado”, pontuou o ministro, que lembrou ainda as “várias parcerias em segurança hídrica, saneamento, urbanização e outras” entre Governo do Ceará e União que precisam acontecer.

A costureira Fabiana de Oliveira também conseguiu ser agraciada com uma unidade habitacional no residencial. Ela vai morar no apartamento com o esposo e os dois filhos do casal e não escondia a felicidade com a conquista. “A gente sempre busca melhoria para nossa família. Estou ansiosa com a mudança e com essa experiência nova. Só tenho a agradecer”, comentou.

Policiamento 24 horas

As famílias beneficiadas com a casa própria no Residencial Cidade Jardim 2 têm à sua disposição reforço policial durante todo o dia. São duas bases da Polícia Militar, cada uma contando por turno com quatro policiais fixos, uma viatura, mais o reforço de três motopatrulhamentos. Há ainda o apoio do Policiamento Ostensivo Geral, Força Tática e Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio). Excepcionalmente a comunidade também conta com o auxílio de duas trincas (seis cavalos) do Regimento de Polícia Montada (Cavalaria).

“Não faltará segurança aos moradores do Residencial Cidade Jardim II. É um compromisso meu com todos os empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida no Ceará”, reforçou Camilo Santana.

