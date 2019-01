Governo Camilo Santana é criticado por deputados de outros estados

O governador Camilo Santana virou, nos últimos dias, alvo de duras críticas políticas de deputados eleitos por outros estados. Joice Hasselmann (PSL), Kim Kataguiri (DEM) e Arthur do Val (DEM) responsabilizaram o Governo cearense, por meio de suas redes sociais, pela crise na segurança pública dos últimos dias.

Ciro Gomes, terceiro colocado nas eleições presidenciais de 2018, publicou, em seu Twitter, uma nota de repúdio aos deputados Kim Kataguiri e Arthur do Val, que gravaram vídeos sobre a onda de violência no Ceará. Ciro alogia, ainda, as ações do governador Camilo Santana e diz que cearenses deixarão as diferenças de lado por conta da atual situação.

O jornalista Beto Almeida, no Bate Papo Político desta quarta-feira, 9, criticou o posicionamento dos dois deputados, o que chamou de “teorias conspiratórias malucas“. Falou, também, das declarações da deputada Joice Hasselmann, que, segundo ele, não condizem com nossa realidade.

Nota de repúdio

Na nota, Ciro utiliza palavras duras para criticar os deputados. “Canalhas! É o que são vocês dois! Respeitem o Ceará, respeitem nosso povo, respeitem nosso sofrimento.” Criticou também as acusações dos dois deputados de que a onda de violência são um suposto “plano político maquiavélico para apimentar nossa (dos cearenses) discordância política com o atual presidente.“

Carlos Silva, correspondente do Jornal Alerta Geral, traz os detalhes da nota: