Governo dá posse a diretores escolares e lança pacote de ações para a Educação nesta quinta-feira (5)

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), inaugura nesta quinta-feira (5), às 16 horas, a nova sede da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) de Tabuleiro do Norte. Às 20h30, dá posse aos novos 720 diretores das escolas da rede pública estadual de ensino. Na ocasião, será lançado o Selo Escola Sustentável, de iniciativa conjunta entre a Seduc e a Secretaria do Meio Ambiente (Sema), e haverá um anúncio de pacote de ações para a Educação. Esse último evento será no Gran Mareiro Hotel.

Serviço:

Inaguração da EEEP de Tabuleiro do Norte

Data: 5 de abril (quinta-feira)

Horário: 16 horas

Local: CE 377 KM 5, S/N – Sítio Taperinha – Tabuleiro do Norte – Ceará

Posse de 720 diretores da rede pública estadual de ensino

Data: 5 de abril (quinta-feira)

Horário: 20h30

Local: Gran Mareiro Hotel (Rua Oswaldo Araújo, 100 – Praia do Futuro)