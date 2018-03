Governo decide restringir acesso de torcedores aos estádios em Fortaleza

O Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza decidiram hoje criar critérios para o acesso de torcedores nos estádios de futebol. A decisão é uma resposta a chacina ocorrida na sexta-feira passada no bairro Benfica, quando quatro torcedores do Fortaleza foram assassinados em três ataques simultâneos.

Segundo a decisão, somente torcedores cadastrados, com biometria facial registrada nos bancos de dados da Prefeitura de Fortaleza, terão acesso aos estádios de futebol na capital cearense. O procedimento foi acordado por representantes do Governo do Estado, Prefeitura de Fortaleza e forças de Segurança, que definiram uma série de medidas para conter a violência na cidade, em especial nos estádios ou envolvendo torcidas organizadas.

Conforme o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, uma das ações importantes é cadastrar o torcedor e ter o registro biométrico da sua entrada no estádio. A gente com isso garante a segurança de quem está dentro do estádio e também uma segurança indireta fora do estádio. A gente vai saber se tem alguém com um mandado em aberto, alguém que pode gerar risco à sociedade com interesse em entrar no estádio”, afirmou .

Ainda não há um prazo definido para a medida entrar em vigor, mas ela será adotada “depois de dar tempo para cadastrar” todos os interessados. Ainda segundo Roberto Cláudio, a Prefeitura de Fortaleza já tem um cadastro de biometria facial de milhares de pessoas que fazem uso do Bilhete Único, que serão aproveitados no controle de entrada nas arenas esportivas. Caso um torcedor seja de outra cidade e queira frequentar um estádio em Fortaleza, ele poderá fazer o cadastro no local.

Fora definidas ainda a criação de uma comissão mista parlamentar, com vereadores, deputados, membros dos clubes de futebol e da Segurança para debater políticas de prevenção; O aprimoramento do diálogo com os órgãos de fiscalização e acessibilidade para criar reordenamento urbano do entorno dos estádios; e facilitar o acesso a informações sobre cadastro de associados em torcidas organizadas de clubes de Fortaleza.