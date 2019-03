Governo do CE anuncia recursos para o projeto São José IV nesta terça

O Governo do Ceará celebra o Dia de São José com o anúncio de recursos para o projeto São José IV e a entrega de equipamentos voltados para projetos produtivos e abastecimento d´água que vão melhorar a vida dos agricultores familiares. O evento, que acontece às 9h, no Parque de Exposição César Cals, também será marcado pela apresentação do balanço das atividades do Projeto São José III. O governador Camilo Santana participa do momento.

Na ocasião, 90 representantes de agricultores receberão tratores e implementos agrícolas; caminhões; equipamentos para casas de farinha, casas de mel e apicultura; e para agroindústria de beneficiamento da castanha de caju. Ainda serão assinadas ordens de serviço para implantação de cisternas de primeira água para consumo humano, sistemas de reuso d´água de cinzas domiciliares e cartas de crédito, além de títulos de posse de propriedades rurais.

Serviço:

Dia de São José

Hora: 9h

Local: Parque de Exposição César Cals (Av. Sgto Hermínio, 2677. Álvaro Weyne)

Data: 19/03/2019 (terça-feira)

ASCOM/SDA