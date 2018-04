Governo do Ceará anuncia investimentos em bolsas para estudantes de vários níveis

Compartilhar no Facebook

O Governo do Ceará anuncia, nesta quarta-feira (4), a Nova Funcap, uma ação de fortalecimento dos investimentos em ciência, tecnologia e inovação. O evento acontece às 15 horas no Palácio da Abolição. A cerimônia consolida o compromisso assumido de investir cerca de 2 bilhões de reais ao longo dos próximos 10 anos (com início já em 2018), por meio da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), órgão vinculado à Secretaria da Ciência Tecnologia e Educação Superior (Secitece).

Na ocasião, serão anunciados os investimentos em bolsas, resultantes de editais lançados pela Funcap, destinadas a alunos de cursos de graduação e pós-graduação das universidades cearenses, nas modalidades mestrado, doutorado, iniciação científica e bolsas sociais de permanência universitária. O anúncio será feito pelo governador Camilo Santana e contará com a presença do titular da Secitece, Inácio Arruda, e do presidente da Funcap, Tarcísio Pequeno.

Com informações do Governo do Ceará