Governo do Ceará anuncia pacote de ações para Educação durante posse de novos diretores

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Educação (Seduc) anunciou, na noite desta quinta-feira (5), um pacote de ações voltadas à Educação. O anúncio foi feito durante a posse dos novos diretores da rede pública estadual de ensino, no Gran Mareiro Hotel, em Fortaleza, com a presença da vice-governadora Izolda Cela e do secretário da Educação, Idilvan Alencar.

Entre as ações está o lançamento do novo edital do Programa CNH Popular Estudantil, que vai beneficiar 4.000 alunos da rede pública estadual de ensino com a carteira de motorista. O período de adesão dos estudantes ao benefício será de 06 de abril a 11 de maio.

Também foi anunciada a construção de 10 miniareninhas para as escolas estaduais, além de três editais: o primeiro voltado ao financiamento de projetos de 200 escolas destinados à mobilização da comunidade, com foco na arte, cultura, e esporte; o segundo para compra de 36.800 livros paradidáticos para as escolas e o terceiro para licitação de compra de 135 kits de bandas escolares, no valor total de R$ 4,2 milhões. Foi firmada, ainda, uma parceria com o Sesi da Barra do Ceará para utilização do equipamento pela rede pública estadual de ensino. O pacote inclui, por último, a compra de 26 novos veículos para as Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (Credes).

Posse de diretores

A Seduc empossou, na noite de ontem, os 722 diretores das escolas da rede pública estadual de ensino. Os novos gestores foram escolhidos pela comunidade escolar após eleição realizada, em março deste ano, em todas as unidades de ensino. Eles assumirão o cargo para um período de quatro anos.

“Tenho certeza de que a liderança do gestor escolar contribui decisivamente para a criação e a manutenção de um clima favorável à realização dos dois fins maiores da função social da escola: a permanência e a aprendizagem dos estudantes. Convido cada diretor e cada diretora a pactuar o compromisso de seguirmos firmes nesta caminhada rumo à excelência educacional com equidade e valorização da escola pública”, disse o secretário da Educação, Idilvan Alencar.

“Esta posse representa uma emoção vinculada, conectada com a esperança. Sob a responsabilidade de vocês estão 340 mil jovens, adolescentes do Estado do Ceará, o que não é pouca coisa. É muita responsabilidade. Eu desejo sucesso e que vocês tenham uma gestão próspera e profícua. Que vocês lembrem que a liderança é, cada vez mais, um processo compartilhado e que colham bons frutos”, disse a vice-governadora Izolda Cela.

Com informações do Governo do Estado