Governo do Ceará anuncia tabela do IPVA 2018 durante a inauguração de novo posto do Detran

O governador Camilo Santana, juntamente com o secretário da Fazenda, Mauro Filho, divulga, nesta quinta-feira, 28, uma tabela completa com os valores do IPVA 2018. Os valores são apresentados, durante a solenidade de inauguração do novo posto do Detran, em Maracanaú. Para 2018, haverá redução para todos os 2.384.925 veículos tributados no Estado e parcelamento continuados em cinco parcelas, como em 2017. Todos os boletos estarão disponíveis para impressão a partir do dia 2 de janeiro sem site da Secretaria da Fazenda.

O município de Maracanaú ganha mais nova opção de atendimento dos serviços do Detran para a população cearense. O posto do North Shopping Maracanaú foi instalado em parceria com o shopping, tem 530m² de área total privativa e capacidade de atendimento diário para até 400 usuários. O novo posto está localizado no Piso L3 e área para vistoria de obras sem subsolo E1, Acesso E. O horário de atendimento será das 10h às 19h, de segunda-feira a sexta-feira. O superintendente do Detran, Igor Ponte, que participa da solenidade, explica-se a estratégia de migração para o interior de centros comerciais, permite uma maior comodidade e conveniência aos usuários, permitindo o acesso a diversos serviços.