Governo do Ceará assegura incremento salarial para professores substitutos das IES estaduais

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou, por unanimidade, nesta quinta-feira (15), a mensagem do governador Camilo Santana que autoriza o Incremento Salarial para professores Série B (substitutos, temporários ou visitantes) das três universidades públicas estaduais (UECE, URCA e UVA). A mensagem foi enviada enviada no último 16 de janeiro. O Projeto de Lei altera a Lei Complementar n°14, de 15 de setembro de 1999, modificada pela Lei Complementar nº 105, de 21 de dezembro de 2011.

Em 2018, os professores substitutos e visitantes em caráter temporário, da educação superior do Estado do Ceará, receberão remuneração mensal de acordo com a formação, variando entre R$ 919,19 a R$ 6.565,60, como mostra a tabela I. Já para 2019, o valor será de acordo com a tabela II, seguindo o mesmo critério, variando de R$ 987,28 a R$ 7.051,94.

Esse é mais um compromisso do governador que se concretiza, graças ao trabalho, organização, diálogo e esforço conjunto dos professores, sindicatos, dos reitores das três universidades e do secretário da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Inácio Arruda. “Apesar da crise econômica, o governo do Estado tem feito todo o esforço para atender a demanda das universidades”, afirmou Inácio, lembrando outras conquistas como a realização do primeiro concurso público da história da UECE para os servidores técnico-administrativos; aprovação do projeto de lei que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV), beneficiando os profissionais da UECE, URCA e UVA; e a promoção da maior contratação de professores, “consolidando e fortalecendo as três universidades estaduais”.

Com informações do Governo do Estado