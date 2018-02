Governo do Ceará autoriza adicional de insalubridade de 20% aos agentes comunitários de saúde

Compartilhar no Facebook

O secretário da Casa Civil, Nelson Martins, realizou nesta segunda-feira (19) reunião com os agentes comunitários de saúde do Estado. Na ocasião, foi autorizado o adicional de insalubridade no percentual de 20%. A Mensagem já está na Assembleia Legislativa sob regime de urgência e será votada nesta terça-feira (20).

“Tivemos várias negociações com sindicato, federações, deputados,e o próprio governador Camilo Santana enviou uma Mensagem para a Assembleia Legislativa onde ficará garantido, nas condições solicitadas, o adicional de 20% para todos os agentes comunitários. São cerca de oito mil agentes que são pagos pelo Estado e eles estarão à disposição dos município, sem custos para as prefeituras”, explica o secretário Nelson Martins.

O secretário também destacou que, outra reivindicação antiga da categoria era a do piso salarial, que já foi atendida pelo governador em 2015 e o valor reajustado vem sendo pago desde então.

Com informações da Casa Civil