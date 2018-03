Governo do Ceará autoriza construção da entrada do município de Itaiçaba

O Governo do Ceará assinou a ordem de serviço para a construção da entrada do município de Itaiçaba, localizado no Litoral Leste cearense, a 169 km da Capital.

O evento contou com a presença do secretário da Casa Civil, Nelson Martins, que representou o governador Camilo Santana, acompanhado de comitiva formada pelo secretário adjunto das Cidades, Germano Fonteles; e do prefeito do município de Itaiçaba, José Erenarco da Silva.

Ao assinar o documento para o início das obras, Nelson Martins lembrou que esteve na cidade em 2017. “Nós estivemos aqui em outubro, quando assinamos o convênio. O prefeito licitou em muito pouco tempo e hoje já estamos assinando a ordem de serviço. É muito importante, porque essa é a principal aspiração da população de Itaiçaba”, disse.

Para o prefeito Erenarco, o início dessa obra tem um simbolismo muito grande. “Estamos materializando um sonho de um povo, alimentado durante 30 anos. Graças à participação firme do governo Camilo Santana a gente consegue dar esse pontapé inicial”, comemorou.

Germano Fonteles, representante do secretário das Cidades, Jesualdo Farias, afirmou que “esta é uma obra importante, com um bom investimento e que resultar na pavimentação de dois quilômetros de estrada, com toda a urbanização envolvida. É a obra mais esperada pelos habitantes da cidade”, explicou.

A obra

Os serviços, orçados em R$ 1.415.859,13, consistem em 18.133,80 m² de pavimentação asfáltica da rua de entrada do município (Luiz Gomes Diniz), além de iluminação do local, com a instalação de 15 postes. A previsão de conclusão da construção é de 12 meses a partir da data de assinatura da ordem de serviço.

Joãozinho Bezerra passou por quatro mandatos à frente do município. Aos 74 anos, o ex-prefeito se emocionou ao lembrar do quanto lutou por esse momento. “Há muitos anos a gente pleiteava isso. Eu trabalhei muito para conseguir, mas os recursos eram poucos. Com os últimos governos, os recursos foram sendo empregados, independente de partidos políticos e hoje nós estamos vendo concretizado esse sonho do povo de Itaiçaba. É fácil de notar o sorriso estampado no rosto de cada itaiçabense”, concluiu. (Foto 4545)

Participaram do evento os deputados estaduais Júlio César; Elmano de Freitas; Leonardo Pinheiro; Antônio José Albuquerque, secretário da Regional VI de Forteleza, representando o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Zezinho Albuquerque; Magnolia Leitão, vice-prefeita de Itaiçaba; Nacelmo Ferreira, prefeito de Fortim; a prefeita Denise, em exercício no município de Aracati, e demais autoridades.

Com informações Governo do Estado do Ceará