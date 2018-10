Governo do Ceará autoriza criação de nova unidade de conservação em Fortaleza

Durante a reunião do Monitoramento de Ações e Programas Prioritários (MAPP), realizada no Pavilhão de Eventos da Residência Oficial, nesta terça-feira (30), o governador Camilo Santana autorizou a criação de uma unidade de conservação localizada no bairro Cambeba, em Fortaleza. Com 11 hectares, o local receberá uma série de investimentos de revitalização para beneficiar diretamente os moradores e servidores que trabalham na região.

O secretário do Meio Ambiente, Artur Bruno, disse que a intervenção é uma forma de dar uma maior utilidade ao espaço, um desejo antigo dos que passam por ali. “Havia uma reivindicação histórica de muitas décadas dos servidores do Cambeba para a criação dessa unidade de conservação. Nós da Sema, junto à Secretaria de Planejamento e Gestão, trabalhamos e criamos uma área de relevante interesse ecológico do riacho Levada. Ele está muito poluído e ali tem uma mata bem razoável, de 11 hectares”, disse.

Segundo o secretário, as obras vão impulsionar ainda mais o fluxo ali existente. “Ela já é muito utilizada pelos moradores para caminhada, existem assessorias esportivas lá. Com a criação dessa unidade, vai ajudar muito mais, pois vamos preservar a floresta, despoluir o riacho, além de construir uma trilha, academia de ginástica, área de lazer e de esporte para os servidores utilizarem ou mesmo para fazer uma reflexão, curtir a natureza”.

O projeto para a área de lazer vai ser elaborado e a expectativa é de que a licitação seja feita ainda neste ano para ser inaugurado no início de 2019.

“É uma área preservada pelo poder público para educação ambiental, reflexão, meditação, práticas de esporte, lazer, entretenimento. Lá poderão ser feitos piqueniques e vai ter também um parquinho. A ideia é que o servidor se sinta melhor na presença da natureza”, concluiu Artur Bruno.

Com informações Ascom Governo do Estado