Governo do Ceará autoriza Sinalize para Novo Oriente e Nova Russas

“Aqui em Novo Oriente, estou honrando os dois compromissos assumidos pelo Governador Camilo Santana com o prefeito Vanaldo. O primeiro deles é a implantação do Programa Sinalize, beneficiando a cidade com 20.000m² de pavimentação e sinalização, além de uma complementação de mais 20.000m², que será realizada através do DER. O segundo é de fazer a estrada para a comunidade de São Raimundo, que já foi incluída na última solenidade do programa Ceará de Ponta a Ponta”. Foi relembrando as palavras e representando o Governador Camilo Santana que o secretário-chefe da Casa Civil, Nelson Martins, participou na sexta-feira (08) de mais dois eventos que marcaram a implantação do programa Sinalize nos municípios de Novo Oriente e Nova Russas.

Os prefeitos de Novo Oriente, Vanaldo Moura, e de Nova Russas, Rafael Pedrosa, receberam a comitiva da Casa Civil e do Detran-CE para assinatura das ordens de serviço que representam um investimento R$1.380.000 numa área de 40.000m² para sinalizar e requalificar as principais ruas e avenidas e beneficiar mais de 57 mil habitantes da região.

“O Governador Camilo Santana criou o Programa Sinalize, após ouvir bastante os prefeitos e as lideranças políticas do estado, demonstrando também estar atento ao crescimento das cidades do interior, da frota de veículos o que faz que a gente precise de ruas nas cidades em melhores condições e de forma permanente. Ruas bem pavimentadas, bem sinalizadas, vertical e horizontalmente, criando por lei o programa que será permanente p ara que o estado, através do Detran , disponibilize recursos para melhorar as condições urbanas das cidades”. Foi assim que o superintendente do Detran, Igor Ponte, explicou para a população de Nova Russas um como funciona o programa e demonstrou também sua satisfação em estar presente numa cidade que já é tão bem cuidada e que ficará ainda melhor após a finalização das obras.

O Sinalize já está presente em 35 municípios do Ceará com o principal objetivo de diminuir o número de acidentes de trânsito e de vítimas fatais no estado. O investimento total será de R$ 120 milhões nas áreas urbanas dos 184 municípios cearenses para recuperação e conservação das vias de trânsito, além da implantação de sinalização vertical e horizontal para promoção da segurança de veículos e pedestres na região.

Sinalize

O Sinalize será executado por meio de pactuação entre o Detran e as prefeituras, que devem se comprometer a intensificar as ações de segurança e educação no trânsito, efetivando as responsabilidades inerentes aos municípios, estabelecidas pela Política Nacional de Trânsito.a

Com Governo do Estado