Governo do Ceará capacita agentes comunitários de saúde em desenvolvimento infantil

Desenvolvimento infantil, atenção à saúde, cultura de paz e educação na infância são temas do Curso de Qualificação em Desenvolvimento Infantil realizado pelo Governo do Ceará, por meio da Escola de Saúde Pública (ESP/CE), em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o Instituto da Primeira Infância (Iprede) nos municípios cearenses para os agentes comunitários de saúde (ACSs) do Estado.

Ter um diagnóstico da realidade de nossas crianças em todo o Estado auxilia na execução de ações que fortaleçam o desenvolvimento infantil. Formar profissionais para acompanhar o crescimento dos meninos e meninas cearenses é essencial no cuidado de cada uma delas e, assim, colhermos bons frutos no futuro, enfatiza a primeira-dama do Ceará, Onélia Santana.

No total, 15 mil profissionais serão capacitados no Estado, com a ação do Programa Mais Infância Ceará, no pilar Tempo de Crescer. Até o momento, 10.019 profissionais de 145 cidades cearenses já participaram da formação. Neste mês de janeiro, a qualificação está sendo realizada para 601 profissionais da saúde, em 11 municípios.

Para o diretor de Educação Profissional (Dieps) da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE), Caio Cavalcanti, a iniciativa pioneira no país é uma ferramenta importante para o desenvolvimento das crianças. “Essa qualificação é inovadora, pioneira no Brasil, voltada para os profissionais da saúde que moram no território em que atuam. Em tempo recorde, o curso tem conseguido movimentar as equipes de saúde de todas as regiões do Estado, conhecendo a realidade das famílias, para auxiliar no desenvolvimento infantil de cada uma delas”, destaca.

Em Trairi, onde 106 profissionais foram capacitados, a agente Ana Carla da Costa Mota diz que “o curso trouxe novos conhecimentos, além de aprofundar tantos outros que já tínhamos”. “Agora temos segurança para falar e atuar com a primeira infância do nosso município, esclarecendo a forma correta de tratar os filhos. Até os pequenos detalhes, que nós como mães deixamos passar, é importante esclarecer para contribuir com a formação dessa criança”, salienta.

Curso de Qualificação em Desenvolvimento Infantil

O curso tem carga horária de 100 horas/aulas, sendo 60 horas online, orientadas para a iniciativa “Família Brasileira Fortalecida na Atenção à Primeira Infância”, e 40 horas divididas entre encontros presencias e atividades práticas com temáticas sobre desenvolvimento infantil, atenção à saúde, cultura de paz e educação na infância.

Além da formação dos profissionais, a proposta objetiva, no final da capacitação, entregar à gestão municipal um diagnóstico situacional da primeira infância e um projeto de intervenção local, a ser construído durante o processo de qualificação. Esse documento será apresentado a cada uma das cidades contempladas com o curso.

