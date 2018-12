Governo do Ceará doa equipamento de radioterapia para Instituto do Câncer

Foi inaugurado na manhã desta segunda-feira ,10, o Acelerador Linear para tratamento de radiação do Instituto do Câncer do Ceará (ICC). O equipamento, estimado em R$ 1 milhão, foi doado pelo Governo do Ceará e implementado no ICC, com o objetivo de ampliar em cerca de 25% os atendimentos da radioterapia no hospital, desafogando a fila de pacientes na área. O governador Camilo Santana recebeu homenagem de reconhecimento durante a solenidade.

“A doação veio como uma forma do Governo do Estado de reiterar a parceria e reconhecer o trabalho dessa instituição que atende cerca de 300 mil pessoas por ano. Acreditamos que é nosso dever, através da implantação deste equipamento de última geração, de dar condições a ampliar o atendimento, salvando vidas e gerando esperanças para os cearenses”, disse o governador.

O presidente do ICC, Lúcio Alcântara, destacou a importância do equipamento para o instituto.“Hoje o ICC atende cerca de 70% dos pacientes com câncer no Ceará e a implantação deste equipamento nos dará condições não somente a ampliar a capacidade de atendimento, como também dar mais qualidade e segurança no tratamento”.

O projeto, que inclui sistemas de planejamento e gerenciamento de controles de doses, além de proteção com paredes de concreto, foi construído segundo normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, e garante radioproteção contra a incidência de energia para profissionais e transeuntes que estejam no hospital.

O acelerador linear emite cargas de energias ionizantes que atacam diretamente o tumor do paciente, preservando áreas próximas aos órgãos afetados, proporcionando assim mais confiabilidade no tratamento radioterápico. “Este equipamento de grande porte e complexidade pode ser usando tanto no tratamento principal da enfermidade quanto coadjuvante, através da emissão de energia ionizante e nos permitirá ampliar em cerca de 25% dos atendimentos no serviço de radioterapia do hospital, o que significa um grande salto no atendimento para todo o estado”, afirmou o superintendente corporativo do ICC, Alberto Fiúza. O setor de radioterapia, com capacidade atual de realizar entre 350 a 400 atendimentos diários, poderá receber cerca de 100 pacientes a mais, de acordo com o fluxo das sessões.

Com Informações Imprensa do Governo do Ceará