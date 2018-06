Governo do Ceará e LATAM celebram novos voos

O Governo do Ceará e a LATAM Airlines Brasil se reunirão no próximo dia 4 de julho para celebrar os novos voos anunciados pela companhia no Estado.

Os investimentos, anunciados pela LATAM em 23 de maio deste ano, integram uma parceria de longo prazo que visa a fomentar o turismo local e a contribuir para o desenvolvimento de diversos setores da economia cearense.

O encontro será realizado no Palácio da Abolição, em Fortaleza, com a presença do Governador do Ceará, Camilo Santana, do Prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e do CEO da LATAM Airlines Brasil, Jerome Cadier.

Serviço:

Encontro entre Governo do Estado do Ceará e LATAM Airlines Brasil

Data: 4 de julho de 2018

Horário:

14h30 (recepção dos jornalistas)

15h (início do evento)

Local: Palácio da Abolição (entrada pela Rua Silva Paulet, 400 – Meireles)

Com informações Governo do Estado do Ceará