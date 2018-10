Governo do Ceará e Ministério das Cidades lançam CRLV digital e entregam duas mil moradias do Cidade Jardim II

O Governo do Ceará anunciou na tarde desta segunda-feira (1), no Palácio da Abolição, junto ao Ministério das Cidades, do Governo Federal, o lançamento do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) digital. Agora, proprietários de veículos registrados no Estado poderão, através dos sistemas operacionais Android ou IOS, obter o documento utilizando o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, que também possibilita a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O Ceará é o primeiro estado do Brasil a adotar o CRLV digital, após projeto piloto no Distrito Federal. Atualmente, mais de um milhão de veículos já estão aptos a circular através dessa plataforma, que traz maior praticidade ao proprietário, podendo, inclusive, compartilhar o documento através do aparelho celular em caso de empréstimo do veículo.

Durante a solenidade de lançamento, foi realizada uma apresentação de cadastro do CRLV no aplicativo. Participaram do evento o Ministro das Cidades, Alexandre Baldy; o secretário chefe do Gabinete do Governador, Élcio Batista; o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio; o secretário Nacional de Desenvolvimento Urbano do Ministério das Cidades, Gilmar Souza; o secretário de Cidades, Paulo Henrique Lustosa; o superintendente do Detran, Pablo Ximenes; o superintendente do Serpro, Breno Sampaio; e o diretor do Denatran, Maurício Alves.

O app é gratuito e já está disponível para download. Até o dia 31 de dezembro deste ano, a tecnologia deverá ser adotada pelos Detrans de todo o país. Após a solenidade no Palácio da Abolição, os representantes do Governo do Ceará, Ministério das Cidades e Prefeitura de Fortaleza se dirigiram ao Cidade Jardim II, localizado no bairro José Walter, na capital cearense, onde foi realizada a entrega de dois mil apartamentos da segunda etapa, do Módulo I.

Para a construção dessas unidades foram investidos R$ 144 milhões, sendo R$ 126mi do Governo Federal e R$ 18mi de contrapartida do Governo do Ceará. As casas foram entregues a 400 famílias indicadas pelo Estado e 1.600 pela Prefeitura de Fortaleza. O residencial é parte do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e tem como agente financeiro o Banco do Brasil.

O módulo I do Cidade Jardim II tem um total de 4.976 unidades habitacionais divididas em blocos de quatro andares, sendo que 1.984 já foram entregues em junho deste ano. O empreendimento recebe recurso de R$ 358.272.000,00. Com área de 44,09 m², as unidades possuem dois quartos, banheiro, sala de estar e jantar conjugadas, cozinha e área de serviço. O residencial tem ainda como áreas comuns centros comunitários, praças, playgrounds, academias, quadras de vôlei, quadras de futsal, campos, parques e depósitos de lixo.

Com informações Comunicação do Governo do Ceará