Governo do Ceará e Secretaria da Cultura apresentam projeto da Estação das Artes do Ceará

O Governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza apresentam nesta quinta-feira (5), às 17h30, no Palácio da Abolição, o projeto e conceito da Estação das Artes do Ceará, equipamento cultural da Secretaria da Cultura do Estado. A obra do novo equipamento está com licitação marcada para o dia 17 de julho e está orçada em R$ 84 milhões.

A Estação das Artes é uma das principais ações do Governo do Ceará, por meio da Secult, para o desenvolvimento da cultura na cidade de Fortaleza. O projeto foi concebido em consonância com as diretrizes do planejamento estratégico Fortaleza 2040 e ocupará o prédio principal, demais edifícios e áreas do entorno da antiga Estação João Felipe, na região central. Ele está inserido em uma ampla e ousada política voltada para o desenvolvimento social, a requalificação urbana, a ativação da economia criativa, e a promoção de novas vocações produtivas do Estado, em particular da capital cearense, sendo também parte do programa Juntos Por Fortaleza, numa parceria com a Prefeitura de Fortaleza.

Serviço

Apresentação do projeto da Estação das Artes do Ceará

Data: quinta-feira, 5 de julho de 2018

Horário: 17h30

Local: Palácio da Abolição (entrada pela Rua Silva Paulet, 400, Meireles, Fortaleza/CE).

Com informação do Governo do Estado do Ceará