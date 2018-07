Governo do Ceará empossa 1.000 novos agentes penitenciários

O governador Camilo Santana (PT) dá posse nesta terça-feira, 3, no Centro de Eventos do Ceará, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, a 1.000 novos agentes penitenciários. Os profissionais foram aprovados em concurso público para a carreira de agente em julho do ano passado.

Os agentes irão atuar nas unidades prisionais de oito microrregiões do estado. Segundo o Governo, a posse dos novos agentes penitenciários amplia em praticamente 50% o efetivo atual da Secretaria da Justiça (Sejus). Além dos profissionais nomeados, outros 695 candidatos ficarão no cadastro de reserva, segundo divulgado pelo edital do concurso. O salário para o cargo de agente penitenciário é de R$ 3.747,29.

Com informações G1 Ceará