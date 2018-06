Governo do Ceará entrega 528 unidades do Residencial Dona Yolanda Queiroz, no Dendê

O Governo do Ceará inaugura nesta quinta-feira, 28, a primeira etapa do Residencial Dona Yolanda Vidal Queiroz, no bairro Edson Queiroz, com 528 unidades habitacionais. Ao todo, o residencial terá 1.080 moradias, que abrigará as famílias originárias da área de risco do mangue do Rio Cocó e da Comunidade do Dendê. A obra foi executado por meio da Secretaria das Cidades e tem investimento de R$ 41,3 milhões proveniente do programa Pró-Moradia através do Ministério das Cidades, em parceria com a Caixa Econômica Federal e contrapartida do Estado de R$ 2.065.271,62.

O Residencial possui apartamentos mistos, ou seja, unidades preparadas para funcionarem como residência e ponto comercial. Serão entregues, nesta 1ª etapa, 528 unidades habitacionais, sendo 476 apartamentos padrão, 16 apartamentos adaptados para pessoas com deficiência e 36 apartamentos mistos. Os moradores do residencial terão acesso a infraestrutura adequada com de sistema viário, iluminação pública e sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Serão entregues também as áreas de lazer com praças, bancos e mesas, arborização, playground, uma pista de skate, equipamentos de ginástica, uma quadra de vôlei de praia e um pátio aberto com piso industrial.

Serviço

Entrega de 528 unidades do Residencial Dona Yolanda Queiroz, no Dendê

Data: quinta-feira, 28 de junho de 2018

Hora: 9 horas

Local: Rua Dr. Monteiro, sem número, Bairro Edson Queiroz (Vizinho a Cidade Ecológica).

Com informações da Assessoria de Imprensa do Governo do Estado