Governo do Ceará entrega 620 casas do Programa Minha Casa Minha Vida em Crateús

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria das Cidades, entrega nesta sexta-feira (16), no município de Crateús, 620 casas dos residenciais Dom Fragoso I e II. As unidades habitacionais, que fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida, receberam investimento total de R$39.139.814,00, sendo R$ 2.559.814,08 de contrapartida do Estado. Os moradores irão receber as casas das mãos do governador Camilo Santana e do vice-presidente de Habitação da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza, em

O Governo do Ceará entregou, nos últimos três anos, por meio da Secretaria das Cidades, 861 unidades habitacionais em Crateús, beneficiando 3.548 pessoas, um investimento total de R$52,3 milhões. Ainda há em construção 35 casas, por meio do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, um investimento de R$1.137.500. No residencial Dom Fragoso I serão novas 315 casas e no Dom Fragoso II, mais 305 unidades habitacionais.

Durante o Governo Camilo Santana, foram entregues em todo o Estado 20.481 unidades habitacionais, incluindo obras do Programa Minha Casa Minha Vida, convênios com municípios e Projeto Maranguapinho. Destas, 19.834 casas fazem parte do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), com destaque para as regiões mais populosas e onde há um deficit habitacional mais latente: Região Metropolitana de Fortaleza, Cariri e Norte do Estado. As moradias do PMCMV totalizaram um investimento de R$ 1,34 bilhão. Até o final de 2018, há previsão de entrega de 17.450 unidade habitacionais.

Outras obras

Ainda por meio da Secretaria das Cidades, o Governo do Estado está realizando em Crateús pavimentações em diversas ruas do município, um investimento no valor de R$ 2.038.938,47. Em licitação, existe o Projeto Inclusão Social e Produtiva de Catadores em Redes Solidárias no Ceará, da Secretaria das Cidades, um investimento de R$ 35.106,38, e a pavimentação de ruas, um investimento de R$100 mil.

Dom Fragoso

Antônio Batista Fragoso, 1º Bispo de Crateús, nasceu no dia 10 de dezembro de 1920, na cidade de Teixeira, no Estado da Paraíba. Filho do casal de agricultores, Maria José Batista da Costa e José Fragoso da Costa, foi o primeiro de uma família de sete filhos. Fez seus estudos no Seminário de João Pessoa onde se ordenou padre no dia 02 de julho de 1944.

Chegou em Crateús no dia 09 de agosto de 1964, como bispo da cidade nomeado por Papa Paulo VI, até 25 de maio de 1988 já com quase 78 anos, tendo ordenado o seu sucessor, Dom Jacinto Furtado de Brito Sobrinho. Depois, transferiu-se para João Pessoa, tornando-se Bispo Emérito de Crateús.

Dom Antônio também foi assistente eclesiástico do Círculo Operário, em João Pessoa; assistente da Juventude Operária Católica do Nordeste; Vice-Reitor do Seminário da Paraíba; Capelão do Colégio Pio X (maristas), em João Pessoa; Capelão dos Colégio das Lourdinas, em João Pessoa; professor no Seminário da Paraíba.

Destacou-se na defesa dos direitos humanos e políticos no Brasil, de modo particular durante os chamados anos de chumbo.Identificou-se com as linhas pastorais e doutrinárias da Teologia da Libertação. Teve também ampla atuação por todo o continente latino-americano, participando da fundação do Serviço Paz e Justiça na América Latina – (Serpaj-AL), contribuindo para a defesa dos Direitos Humanos, dentre outras realizações.

Com informações do Governo do Estado