Governo do Ceará entrega Areninha de Palmácia nesta sexta

Com o intuito de estimular o esporte e lazer na população cearense, o Governo do Ceará entrega a partir das 8h desta sexta-feira (1º), a Areninha de Palmácia, no Maciço de Baturité. Uma partida de futebol com moradores da região marca a inauguração do equipamento. E a solenidade de entrega vai contar com a presença do governador Camilo Santana.

A estrutura tem uma área intervenção de 1.200m² e conta com alambrados, campo de gramado sintético, iluminação, vestiários, e urbanização. O terreno foi cedido pela prefeitura do município e o equipamento recebeu investimento de R$ 262.383,69.

Serviço

Inauguração da Areninha de Palmácia

Data: 01/03/2019 (sexta-feira)

Hora: 8h

Local: Rua Francisco de Queiros, S/N – Centro – Palmácia/CE

