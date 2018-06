Governo do Ceará entrega quase 2 mil unidades do Residencial Cidade Jardim II, em Fortaleza

O governador Camilo Santana e o secretário das Cidades, Paulo Henrique Lustosa, inauguram, nesta sexta-feira (29), a primeira etapa do residencial Cidade Jardim II, com 1.984 unidades, localizado no Bairro José Walter, em Fortaleza. O residencial faz parte do Programa Minha Casa, Minha Vida, e os apartamentos a serem entregues recebem o investimento total de R$ 142.218.000,00, sendo R$ 124.362.000,00 do Governo Federal, com contrapartida do Governo do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza no valor R$ 8.928.000,00 cada.

Os apartamentos possuem área de 44 m², divididos em dois quartos, sala, cozinha e banheiro, e agrupam-se em blocos de três andares e térreo. O agente financeiro do empreendimento é o Banco do Brasil, que possui um total de 5.968 unidades e recebe um investimento total de R$ 358.272.000,00, sendo R$ 313.488.000,00 do Governo Federal e R$ 44.784.000,00 do Governo estadual. O condomínio terá centros comunitários, praças, playgrounds, academias, quadras de vôlei, quadras de futsal, campos, parques e depósitos de lixo.

Serviço

Entrega de 1.984 unidades do Residencial Cidade Jardim II, em Fortaleza

Data: sexta-feira, 29 de junho de 2018

Hora: 9 horas

Local: Avenida G, sem número, Bairro José Walter, Fortaleza/CE.

Com informação do Governo do Estado do Ceará