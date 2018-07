Governo do Ceará entrega túnel da Borges de Melo nesta segunda-feira

O governador Camilo Santana, ao lado do Secretário de Infraestrutura, Lúcio Gomes, entrega, nesta segunda-feira, às 7 horas, o túnel da avenida Borges de Melo, no Bairro de Fátima, em Fortaleza. A obra faz parte da implantação do VLT Parangaba-Mucuripe e vai permitir que o trem atravesse a via sem cruzar com os veículos. O túnel tem 300 metros de extensão e duas pistas de 10 metros de largura.

Durante esse final de semana, Camilo Santana cumpriu uma intensa agenda de inaugurações, como as obras de urbanização do Horto de Nossa Senhora de Fátima, na cidade do Crato, o Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza, e o sistema de videomonitoramento de câmeras de segurança, em Tianguá, município que recebeu, também, equipes do BPRaio.