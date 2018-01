Governo do Ceará forma mais 1.495 novos profissionais em Fortaleza

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), entrega ao mercado de trabalho 1.495 novos profissionais qualificados em diversas áreas nos sete Centros de Inclusão Tecnológica e Social (CITS), em Fortaleza. O governador Camilo Santana e o titular da STDS, Josbertini Clementino, concedem os certificados de conclusão de curso aos formandos na próxima segunda-feira (22), às 16h, no CITS José Walter. Em 2018, a meta de atendimento nos centros é de 2.450 cidadãos.

“Estamos qualificando os cearenses para que, além de terem condições de concorrer pelas vagas que desejam em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, possam desenvolver seus próprios projetos, criando e gerindo novos negócios a partir do aprendizado e da troca de experiências que tiveram nos CITS”, destaca Josbertini.

De olho no potencial das periferias

Com foco na capacidade do trabalhador cearense, a STDS leva as capacitações profissionais para dentro das periferias de Fortaleza. Distribuídos em 98 turmas, os 1.495 concludentes foram qualificados nos CITS dos bairros Conjunto Ceará, Jangurussu, José Walter, Lagamar, Mucuripe, Parque São José e São Bernardo. Além das ações de capacitação, somente em 2017, foram realizados ainda 3.040 atendimentos de atividades socioesportivas como karatê, ginástica, futsal, futebol de campo, dança, violão e balé.

Voltados especialmente para as áreas de produtos, comércio e serviços, foram realizados cursos nas áreas de Informática Básica, Cabeleireiro, Design de Sobrancelha, Depilação, Assistente Administrativo, Manicure e Pedicure, Cozinheiro, Recepção e Atendimento, Operador de Caixa, Lancheteria, Inglês, Informática Avançada, Massoterapia, Corte e Costura, Salgadeiro e Doceiro, Secretariado, Maquiador, Mecânica de Motos, Atendente de Farmácia, Artesanato em Patchwork, Agente de Turismo, Modelista de Roupa, Customização de Roupas e Acessórios com Pedrarias, Cozinha Regional, Panificação Artesanal, Reparador de Eletrodomésticos, Cabelereiro Feminino, Recepcionista de Hotel, Porteiro de Hotel, Garçom e Garçonete, Camareira, Artesanato em Decoupage, Técnicas de Vendas, Chocolateria e Repositor de Mercadorias.

Qualificação cidadã

Os CITS atendem as comunidades por meio de qualificação profissional para jovens e da realização de oficinas com as famílias, desenvolvendo ações de geração de emprego e renda no entorno de cada unidade, fortalecendo a economia dos bairros. Em 2017, cinco centros foram reformados: José Walter, Conjunto Ceará, Mucuripe, Lagamar e Jangurussu. Já em 2018 serão reformadas as unidades do Parque São José e do São Bernardo.

Cada CITS possui auditório com estrutura para realização de videoconferências, laboratórios de eletromecânica e informática, salão de jogos educativos, biblioteca multimídia, salas de aula, de professores, de secretaria e coordenação, cantina, banheiros e almoxarifado.

Serviço

Certificação dos CITS

Data: 22 de janeiro (segunda-feira)

Horário: 16 horas

Local: CITS José Walter – Av. K, 330, 1º Etapa, Conjunto José Walter.

Com informações da STDS