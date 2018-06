Governo do Ceará inaugura a Areninha de Maracanaú

A população de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, se reuniu na noite desta quinta-feira (28) para receber do Governo do Ceará a primeira areninha do município. O equipamento recebeu o investimento de R$ 1,5 milhão, sendo 80% do Estado e 20% de contrapartida da Prefeitura. O governador Camilo Santana participou da solenidade de inauguração e da primeira partida, que terminou de 2 a 0 para o time do Estado contra o da cidade.

Para o governador Camilo Santana, o campo ultrapassa as questões esportivas e de lazer. “É um momento importante para inaugurar esta areninha pelo clima de Copa do Mundo. Ela é moderna, com grama sintética, iluminação, vestiários. É um espaço que vai além do esporte, com papel social importante. Aqui vamos ter escolinhas de futebol para crianças e jovens, com monitores. Ainda vamos construir outra areninha deste tamanho no município e mais quatro de menor porte”, comentou o chefe do Executivo.

Localizada no bairro Jatobá, a areninha conta com gramado sintético, bancos de reserva, alambrados, rede de proteção, vestiários, depósito para materiais esportivos, Iluminação, rampa de acesso para cadeirantes, paisagismo e pavimentação.

Há 25 anos crianças e jovens dos nove aos 17 anos do bairro têm o incentivo da Associação Cultural e Esportiva Juventude Siqueira (Ascejus) para a prática do futebol como forma de inclusão social. Expedito Soares, presidente da entidade, mostrou-se grato com a chegada do equipamento e ressaltou que o espaço ajudará bastante no dia a dia do projeto. “Vai melhorar bastante porque a gente não tinha areninha no bairro para treinar e jogávamos em campo de terra. Era uma reivindicação nossa e agora fomos contemplados”, comemorou.

Com esta, já são 12 areninhas no Estado. Crateús, Sobral, Limoeiro do Norte, Maranguape, Juazeiro do Norte, Russas, Pacatuba, Caucaia, Cascavel, Crato e Camocim já receberam o equipamento.

Mais areninhas

Ao todo, serão 49 areninhas do tipo 1 construídas em diversas localidades cearenses. O Governo do Ceará ainda vai construir mais 160 areninhas tipo 2, com estrutura menor, similares aos campos society, para os municípios que não vão receber um campo de tamanho padrão Fifa (Federação Internacional de Futebol). O investimento é superior a R$ 100 milhões.

Os municípios que vão receber as areninhas tipo 1 são: Acaraú, Acopiara, Aquiraz, Aracati (Sede e Canoa Quebrada), Barbalha, Beberibe, Boa Viagem, Brejo Santo, Camocim, Canindé, Cascavel, Caucaia (duas areninhas), Crateús, Crato (duas areninhas), Eusébio, Granja, Guaraciaba do Norte, Horizonte, Icó, Iguatu, Ipu, Itaitinga, Itapajé, Itapipoca, Juazeiro do Norte (duas areninhas), Limoeiro do Norte, Maracanaú (duas areninhas), Maranguape, Mombaça, Morada Nova, Pacajus, Pacatuba, Paracuru, Quixadá, Quixeramobim, Russas, Santa Quitéria, São Benedito, São Gonçalo do Amarante, Sobral, Tauá, Tianguá, Trairi e Viçosa do Ceará. Já as tipo 2 serão 20 na Capital e 140 nas cidades da Região Metropolitana de Fortaleza e Interior, todas em parceria com as respectivas prefeituras.

Ainda na capital cearense, por meio do programa Juntos por Fortaleza, outra parceria do Governo do Ceará com a Prefeitura, mais 16 areninhas serão construídas.

Com informação do Governo do Estado do Ceará