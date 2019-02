Governo do Ceará inaugura Centro Cearense de Idiomas de Maracanaú nesta quinta

O município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, sediará o 12º Centro Cearense de Idiomas (CCI). A inauguração será feita, nesta quinta-feira (28), às 15 horas, pelo governador Camilo Santana, com a presença da secretária da Educação, Eliana Estrela.

Este será o terceiro Centro Cearense de Idiomas inaugurado na Região Metropolitana de Fortaleza. Também receberam CCIs os municípios de Caucaia e Maranguape.

Com capacidade para atender até 575 alunos, o CCI vai ofertar vagas nos cursos de inglês e espanhol para estudantes da rede pública estadual de Maracanaú e Pacatuba. As aulas ocorrerão de segunda a quinta-feira, nos três turnos (manhã, tarde e noite), das 9h às 20h30.

Ao todo estão previstos 13 Centros Cearenses de Idiomas no estado, com investimento superior a R$ 5,5 milhões, oriundos do Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Educação (Seduc). Os cursos são organizados em módulos de estudo, podendo ser certificada a conclusão de cada módulo ou de seu conjunto. São três anos de curso, distribuídos em seis semestres de aulas.

A matrícula para os CCIs é destinada aos alunos que estão cursando o Ensino Médio na rede pública estadual. Cada escola tem um número disponível de vagas para o Centro que está situado na regional (Fortaleza) ou no município sede (Interior). Também há vagas em cada Centro para os docentes e os cursos caracterizam-se como formação continuada.

Serviço

Inauguração do Centro Cearense de Idiomas – Unidade Maranguape

Dia: 28 de fevereiro de 2019 (quinta-feira)

Horário: 15 horas

Endereço: North Shopping Maracanaú (Avenida Carlos Jereissati, 100 – Centro)

