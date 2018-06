Governo do Ceará inaugura Centro de Formação Olímpica neste domingo

O Governo do Ceará realiza, a partir da 8 horas deste domingo (1º), a solenidade de inauguração do Centro de Formação Olímpica (CFO). A ocasião conta com a presença do governador Camilo Santana, do medalhista olímpico André Domingos, do Atletismo, e do bicampeão mundial de vôlei de praia Franco Neto.

Durante o momento de festividade, haverá um jogo inaugural entre as equipes do Basquete Cearense e a Seleção do Novo Basquete Brasil (NBB), bem como demonstrações das demais modalidades esportivas no CFO.

Serviço

Inauguração oficial do Centro de Formação Olímpica

Dia: 1/7/2018 (domingo)

Horário: 8 horas

Local: Avenida Alberto Craveiro, 2.900, Castelão, Fortaleza (em frente à Arena Castelão).