Governo do Ceará inaugura Escola Profissional de Baturité nesta quinta-feira (22)

O Governo do Ceará inaugura nesta quinta-feira (22), às 8h30, a Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) de Baturité. A unidade de ensino ofertará os cursos de Administração, Agronegócios, Contabilidade e Informática. O governador Camilo Santana e o secretário Idilvan Alencar participam da solenidade. O investimento para a construção, equipamentos e mobiliário foi de R$ 14,6 milhões, dos Governos Federal e Estadual. A EEEP de Baturité é composta de 12 salas de aula, auditório, biblioteca, bloco pedagógico-administrativo, laboratórios específicos para os cursos técnicos oferecidos, além dos de Línguas, Informática, Ciências e Matemática. Tem capacidade para atender a até 540 estudantes, em tempo integral, das 7 às 17 horas. A obra foi supervisionada pela Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), por meio do Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE). A Escola Estadual de Educação Profissional de Baturité faz parte da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede) 8, sediada em Baturité, e dirigida pela professora Dóris Leão. A Rede Estadual na região é composta de 24 escolas, sendo 04 EEEPs, 01 Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja), 01 Escola do Campo, 02 Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, 01 Indígena e 15 Regulares de Ensino Médio. Serviço: Inauguração da nova sede da Escola Estadual de Educação Profissional de Baturité

Data: 22/03/2018

Horário: 8h30

Endereço: CE-356 – km 05 – Senharão – Baturité-CE Com informações Governo do Estado do Ceará