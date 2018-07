Governo do Ceará inaugura Parque de Exposição do Crato nesta sexta-feira

O Governo do Ceará, através da Secretaria da Agricultura, Pesca e Aquicultura (Seapa), inaugura nesta sexta-feira (6), às 19h, o maior parque de exposições do Nordeste. Localizado no Crato, no Cariri, o Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti recebe anualmente a Expocrato. O governador Camilo Santana inaugura o equipamento em solenidade que contará com a presença do gestor da Seapa, Euvaldo Bringel, e de autoridades locais.

Com as obras de reforma e ampliação, o parque passará a servir como um espaço multiuso para a população de toda a Região. Foram investidos R$ 35 milhões. O equipamento terá duas grandes zonas; a zona do recinto da feira, onde se concentram 21 edifícios dedicados às diferentes funções, como recepção, boxes para artesanato, sala multifunções/exposições/museu, e uma sala dedicada aos engenhos de rapadura que fazem parte da história local; e a zona de parque/eventos temporários, constituídas maioritariamente por zonas livre e áreas verdes, destinadas a acomodar grandes eventos.