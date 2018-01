Governo do Ceará inaugura restauração da rodovia CE-371

O governador Camilo Santana entrega, nesta terça-feira , 23, a restauração da rodovia CE-371, no trecho entre Milhã – Betânia – Deputado Irapuan Pinheiro. As solenidades de entrega serão realizadas nos municípios de Milhã e Deputado Irapuan Pinheiro, às 16h e 19h, respectivamente, também com a presença do superintendente do Departamento Estadual de Rodovias (DER), Sérgio Azevedo e autoridades locais.

Ao todo, 35,4 quilômetros de estrada receberam serviços de movimentação de terra, pavimentação asfáltica, drenagem, obras d’arte correntes, sinalizações horizontal e vertical, além de proteção ambiental. Os serviços promoverão melhor trafegabilidade e segurança viária na região, auxiliando no escoamento da produção. Além disso, a melhoria integrará os polos de desenvolvimento, mais precisamente entre Milhã, Betânia e Deputado Irapuan Pinheiro.

A restauração do trecho faz parte do Ceará de Ponta a Ponta: Programa de Logística e Estradas do Ceará, e tem financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e contrapartida do Tesouro Estadual. As obras contaram com investimento de R$ 17.630.810,69.

Mais um trecho

O governador também entregará, durante o evento no município Deputado Irapuan Pinheiro, a pavimentação de 35,2 km da rodovia CE-371, ligando os municípios de Deputado Irapuan Pinheiro a Acopiara. A obra teve um investimento de aproximadamente R$ 35 milhões.

Com informação do Governo do Estado do Ceará