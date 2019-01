Governo do Ceará inicia implantação do trecho Quiterianópolis-Parambu

O Governo do Ceará, por meio do Departamento Estadual de Rodovias – DER, vinculado à Secretaria da Infraestrutura, deu início às obras de implantação de mais um trecho rodoviário contemplado pelo Programa de Logística e Estradas, o Ceará de Ponta a Ponta. Desta vez, na rodovia CE-351, no trecho Quiterianópolis – Parambu, no Sertão dos Inhamuns.

O trecho, que corresponde a 51 quilômetros de extensão, vai receber serviços de terraplanagem, pavimentação, revestimento, drenagem, sinalização e proteção ambiental, pela Construtora Maciel. A previsão é que, no prazo de 360 dias, todos os cearenses, em especial a população dos municípios de Quiterianópolis e Parambu, já possam contar com a estrada pavimentada.

O investimento no trecho é de aproximadamente R$ 32 milhões, do Tesouro do Estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.

Com informações Governo do Estado do Ceará