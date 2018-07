Governo do Ceará lança edital com R$ 10 milhões para projetos de inovação

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, lança nesta quinta-feira (05/07), o edital Funcap – Inovafit Fase 2/2018, destinando R$ 10 milhões para projetos de desenvolvimento de produtos e processos inovadores em áreas prioritárias para o Estado.

A solenidade de lançamento acontecerá na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), às 11h30, com a presença do governador Camilo Santana, da secretária de Ciência, Tecnologia e Educação Superior e presidente do Cogefit (Conselho Gestor do FIT), Nágyla Drumond, do presidente da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), Tarcisio Pequeno, do presidente da Fiec, Beto Studart, empresários e cientistas.

Serviço

Lançamento edital Funcap – Inovafit Fase 2/2018

Data: 05 de julho de 2018

Horário: 11h30

Local: sede das Federação das Industrias do Estado do Ceará – Fiec.

Av. Barão de Studart, 1980 – Aldeota