Governo do Ceará lança edital de apoio a políticas públicas nas áreas de esporte, diversidade sexual e religiosa

O Governo do Ceará, por meio da Casa Civil, lançou edital de apoio a políticas públicas nas áreas de esporte, diversidade sexual e eventos religiosos. Os projetos selecionados receberão em conjunto o valor de R$ 6,7 milhões. Gratuitas, as inscrições seguem até o próximo dia 5 de março. Atividades relacionadas a seminários, simpósios, congressos, feiras, eventos de moda e projetos sociais também são contemplados.

Poderão participar do Edital de Chamamento Público (Nº 001/2018) organizações registradas há pelo menos dois anos. Cada proponente poderá inscrever até dois projetos, que deverão ter duração certa e período de execução até o fim deste ano.

As inscrições serão feitas mediante entrega de documentação em envelope lacrado, após protocolo na Casa Civil, no Palácio da Abolição. Confira o edital.

Categorias

Na categoria de Diversidade Sexual, os projetos devem ser voltados à promoção da livre expressão sexual, “contribuindo para o combate ao preconceito de qualquer natureza, incentivando o debate acerca de temáticas socioculturais, além de difundir o aporte cultural e a promoção da cidadania, mediante a realização de festivais, feiras, paradas e carreatas, bem como a realização de espetáculos de teatro, dança e música, além da prática de ações sociais,culturais, artísticas e de promoção da saúde”.

Já no que tange à prática esportiva, os planos devem enfatizar o estilo de vida saudável, “o bem estar dos participantes, no aprendizado e no desenvolvimento humano de forma plena, mediante a realização de campeonatos, circuitos, torneios, entre outros, podendo ser associado à realização de cursos de capacitação na área esportiva”. Mais categorias contempladas podem ser conferidas no edital.

Com informações do Governo do Estado