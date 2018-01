Governo do Ceará lança Hora de Plantar e assina termos de adesão do Garantia Safra nesta quinta-feira. O assunto é destaque no Bate Papo Político na edição desta quinta-feira, 18, no Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 22 emissoras no Interior).

E mais, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida destacaram também que a entrega de sementes do programa hora de plantar no Iguatu acontece nessa sexta-feira, 19; Rodrigo Maia critica o Bolsa Família e diz que programa escraviza beneficiários; Banco Central quer juro menor no cheque especial.

E para finalizar o Bate Papo, o assunto é de alerta para quem recebe benefícios do INSS, o prazo para reconhecimento cadastral termina no próximo mês. Quem não atualizar os dados, perderá o recurso.

BATE PAPO 18.01.2018