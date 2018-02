Governo do Ceará leva investimentos para Ipaumirim, Baixio e Umari

Um fim de tarde e começo de noite de festa no Centro Sul cearense. Em Ipaumirim, o governador Camilo Santana levou importantes investimentos para o município. Entre eles, reivindicações históricas, como a estrada que liga a sede do município de Ipaumirim até o distrito de Canaúna.

“Estou assinando agora a autorização para que o projeto possa ser elaborado. Foi uma reivindicação de várias lideranças políticas do município e quero dizer a vocês que vamos começar a obra ainda este semestre”, anunciou o governador.

Ainda em Ipaumirim, foi autorizada a construção de uma brinquedopraça, nos moldes definidos pelo Programa Mais Infância Ceará. “A brinquedopraça é um espaço de lazer para as crianças do município e uma oportunidade que elas têm para se desenvolverem brincando e convivendo com outras crianças”, afirmou o chefe do Executivo.

Presente à solenidade, a estudante Elikéssia Albuquerque, mãe do Artur, de seis meses, comemorou a novidade. “Vai ser um lugar onde eu vou poder levar o meu filho para se divertir, em equipamentos de qualidade e adequados para ele. Fora os outros investimentos anunciados, o município vai ser beneficiados e, consequentemente, a população também”.

Ipaumirim ganhou ainda uma miniareninha, além disso, vão ser ampliados os programas da carteira de motorista popular e AvanCE.

Ainda na área da educação, o governador Camilo Santana anunciou que vai construir uma escola profissionalizante de tempo integral para beneficiar os municípios de Ipaumirim, Baixio e Umari. “Vamos pensar uma localização estratégica para beneficiar os três municípios. Na Região, inauguramos a escola do Cedro e a de Icó. Agora vamos beneficiar a população destes três municípios da Região”, disse o governador, lembrando os bons resultados que o Ceará alcançou na área da Educação.

Estrada

Em seu segundo compromisso na Região Centro Sul, Camilo Santana esteve no município de Baixio, onde assinou ordem de serviços para três projetos do governo estadual para a população do município. A principal e mais aguardada pelos moradores é o asfaltamento dos 12 quilômetros da estrada que liga Baixio a Umari, que fazem divisa com o estado da Paraíba. Por meio do Programa Ceará de Ponta a Ponta, o governador assinou a autorização da liberação de R$ 11 milhões para construção da rodovia. “Será um grande investimento que dará mais segurança e tranquilidade para os moradores das duas cidades”, disse o governador.

O chefe do Executivo também assinou a ordem de serviço para construção de uma miniareninha e uma brinquedopraça em Baixio. Por fim, Camilo convidou o prefeito José Humberto a se inscrever no projeto Sinalize, projeto do Governo do Ceará que atende as cidades do interior com asfalto, sinalização de trânsito e passagem de pedestre.

Umari

Em Umari, o governador Camilo Santana autorizou a liberação de R$ 750 mil para a reforma do Hospital do município. “Esta obra é uma antiga reivindicação dos moradores do município e de lideranças políticas da Região. Nós recebemos diversos apelos do prefeito e de parlamentares que representam o município e resolvemos apoiar a Prefeitura nesta importante iniciativa para oferecer melhor qualidade na saúde para as pessoas que mais precisam”. Na ocasião, o governador autorizou recursos para a compra de uma ambulância no município.

O município também vai receber novas viaturas da Polícia Militar, além de brinquedopraça, miniareninhas, além de obras para a melhoria do trânsito e nas vias urbanas de Umari.

Com informações do Governo do Estado