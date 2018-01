Governo do Ceará promove encontro do Cartão Mais Infância para 1.132 famílias de Acaraú

Mais 1.100 famílias de Acaraú, no Litoral Norte, receberão do Governo do Ceará o Cartão Mais Infância, auxílio de R$ 85. A primeira-dama do Ceará, Onélia Santana, se reunirá nesta quarta-feira (31), às 10 horas, com os beneficiários da cidade, na Escola Estadual Profissionalizante Marta Giffoni.

O Cartão Mais Infância é destinado a famílias em situação de extrema vulnerabilidade social com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. A condição para o receber o Cartão é que as gestantes devem realizar o pré-natal e as mulheres que amamentam devem ter acompanhamento da saúde; crianças de 0 a 6 anos devem estar com cartão de vacinação em dia e serem acompanhadas pela Estratégia Saúde da Família; preencher o questionário do aplicativo Mais Infância; e participar de encontros comunitários com temáticas que promovam o desenvolvimento da parentalidade responsável.

Além da transferência mensal de R$ 85, a família também contará com acompanhamento pelas equipes de saúde e da assistência social e ainda o acesso preferencial aos programas financiados pelo Fundo Estadual de Combate à Pobreza nas áreas de habitação, segurança alimentar, saúde, educação e inclusão produtiva. Para informações ou dúvidas, as famílias devem ligar para o número (85) 3101.4613/3101.2104/3101.2101.

Serviço:

Encontro do Cartão Mais Infância em Acaraú

Data: 31 de janeiro

Horário: 10 horas

Local: Escola Estadual Profissionalizante Marta Giffoni

Endereço: Rua Francisco Itamar Araújo, Monsenhor Edson, Acaraú

Com informações Governo do Estado do Ceará