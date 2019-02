Governo do Ceará quer atrair investidores para o Acquario e Aeroporto de Jericoacoara

O Governo do Estado ainda não perdeu a esperança de realizar uma parceria público-privada (PPP) para conclusão e operação do Acquario Ceará. Na próxima semana representantes do governo deverá encontrar-se com empresários para ouvir suas demandas e interesses comuns para a exploração comercial do equipamento e áreas adjacentes. As informações são do G1.

A primeira iniciativa pactuada com o Grupo M Dias Branco não vingou. Em agosto do ano passado, o Grupo assinou parceria com o Governo para investir R$ 600 milhões em obras de conclusão do Acquario e intervenções de urbanização do entorno, mas desistiu do investimento para priorizar outros projetos, deixando o empreendimento desassistido novamente.

De acordo com o governador Camilo Santana, o governo também estuda a possibilidade de conceder à iniciativa privada a operação do aeroporto de Jericoacoara, que hoje tem 12 voos semanais. Camilo disse que já foram feitos alguns estudos sobre a possibilidade de concessão do aeroporto. Estão sendo avaliadas pela Seplag as parcerias e concessões no Ceará. O objetivo, segundo ele, é atrair investidores e garantir investimentos importantes para o Estado.

A ideia é criar blocos com um aeroporto maior, como o de Jericoacoara ou Aracati, junto com um aeroporto menor, para, a partir daí, fazer a oferta à iniciativa privada. O objetivo é estimular a aviação regional, criando novas rotas para cidades.

Outros equipamentos que estão na lista de prioridades são o Centro de Formação Olímpica (CFO) e o Centro de Eventos do Ceará (CEC). Além disso, Camilo Santana reafirmou a intenção de transferir todo o parque de tancagem de combustíveis, hoje instalado no Mucuripe, para o Pecém, o que, segundo ele, demandará um investimento em torno de R$ 600 milhões.

com informações do G1