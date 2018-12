Governo do Ceará realiza Dia de limpeza de praias, rios e lagoas

Em comemoração ao Dia de Limpeza de praias, rios e lagoas, o Governo do Estado realiza campanha educativa nas áreas do entorno dos recursos hídricos, principalmente aqueles localizados nas unidades de conservação (UCs). O evento é anual e sempre acontece no último final de semana de novembro. No Ceará, as ações são coordenadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), em parceria com municípios, escolas, associações, ONG’s e setor privado. O Dia foi criado pela Rede Nacional de Educadores Ambientais durante a Conferência Internacional Eco-92 e desde 1993 é realizado pelo nosso Estado.

De acordo com o educador ambiental, Sérgio Mota, da Coordenadoria de Educação Ambiental e Articulação Social (Coeas), da SEMA, o objetivo é sensibilizar a população para a proteção dos recursos hídricos como bem fundamental para a vida, tanto por sua função ecológica, como pela manutenção de espaços públicos de lazer e de contato com a natureza. “A campanha educativa tem como princípio a participação e o engajamento da sociedade para o cuidado com o meio ambiente”, disse.

“Nesta atividade, todos os resíduos serão coletados por tipo – secos e úmidos – de forma a contribuir para a difusão da coleta seletiva como uma prática diária”, completa Mota. “Em 2018, a SEMA foca as ações na APA da Lagoa de Jijoca (dia 30/11- Cruz e dia 1o/12 – Jijoca de Jericoacoara) e na APA do Rio Pacoti (Comunidade da Mangabeira)”, encerra. A programação é animadora com palestras temáticas, café e almoço ecológico, dança do coco, forró, regata e muito mais. Confira programação abaixo!

PROGRAMAÇÃO

Dia 1º de dezembro

Mutirão de Limpeza da APA da Lagoa de Jijoca, no município de Jijoca de Jericoacoara

Hora: 7h às 10h

O objetivo da ação é sensibilizar a população local e os turistas, sobre os cuidados com o lixo. O mutirão de limpeza será realizado na Lagoa do Paraíso, com saída do Video-K em direção ao Jardim Alckmist.

São parceiros da ação: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Educação, gestão da APA da Lagoa de Jijoca/SEMA, Cooperativo de Reciclagem, Associação de Empresários da Margem da Lagoa e Empresa Água Azul.

Dia 2 de dezembro

2ª Mobilização Ambiental do Rio Pacoti, na Comunidade da Mangabeira / APA do Rio Pacoti Hora: Das 7h30 às 14h

Neste dia acontece a 2ª Regata de Bote no Rio Pacoti, com a participação dos pescadores da localidade de Mangabeira e Precabura. Em seguida, começa a coleta de resíduos sólidos nas margens do Rio Pacoti. Simultaneamente, na Colônia de Pescadores Z-28, a gestora da APA, Luzilene Saboia vai proferir palestra sobre a importância da preservação dos manguezais do Rio Pacoti e entregar premiação e cestas básicas aos competidores. A mobilização será encerrada com a apresentação da Dança do Coco do Iguape, Forro Pé de Serra e almoço ecológico.

São parceiros da ação: Colônia de Pescadores Z-28, Associação de Amigos e Moradores de Mangabeira e Adjacência – AMAM, Associação de Moradores da Precabura- AMAPRE, Associação da Encantada e Gestão da APA do Rio Pacoti/SEMA.

