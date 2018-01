Governo do Ceará realiza encontros do Cartão Mais Infância nesta quinta-feira (11)

O secretário chefe da Casa Civil, Nelson Martins, realiza, nesta quinta-feira (11), encontros técnicos do Cartão Mais Infância no interior do Ceará. A primeira reunião acontece Às 9h em Cratéus, no Sertão dos Crateús, onde 487 famílias serão beneficiadas. Ás 15h, a ação acontece na cidade de Cruz, no Litoral Norte, onde 209 famílias foram cadastradas para receber o auxílio.

Os encontros fazem parte do cronograma de ações do Cartão Mais Infância que vai beneficiar cerca 60 mil famílias em situação de extrema vulnerabilidade social e com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses.

Desde o lançamento do benefício, em 11 de dezembro de 2017, o Governo do Ceará já percorreu cerca de 150 cidades promovendo reuniões técnicas. Nesse mês de janeiro, as cidades de Independência e Jijoca de Jericoacoara foram beneficiadas com a ação.

Cartão Mais Infância

O Cartão Mais Infância é destinado para famílias em situação de extrema vulnerabilidade social com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. Além da transferência mensal de R$ 85, a família também conta com acompanhamento pelas equipes de saúde e da assistência social e ainda o acesso preferencial aos programas financiados pelo Fundo Estadual de Combate à Pobreza nas áreas de habitação, segurança alimentar, saúde, educação e inclusão produtiva.

Serviço:

Governo do Ceará realiza encontros do Cartão Mais Infância

Data: 11.01.2018

Hora: 9h

Local: Auditório do Campus do IFCE. Av. Dr Geraldo Marques Barbosa,567. Crateús / CE

Hora: 15h

Local: EEIF – Constança de souza Muniz. Rua Manoel Ismael da silva s/n

Bairro: São João. Cruz / CE

Com informações Governo do Estado do Ceará