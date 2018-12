Governo do Ceará recebe Prêmio Transparência e Fiscalização Pública 2018

O Governo do Ceará recebeu nesta quarta-feira ,12, em Brasília, o Prêmio Transparência e Fiscalização Pública 2018 na categoria governamental. Concedido pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, a condecoração se dá pelo reconhecimento ao planejamento do Estado, que garante clareza e eficiência na gestão administrativa, patrimonial e financeira dos recursos públicos. Em cerimônia, o governador Camilo Santana recebeu o diploma de menção honrosa do presidente da Câmara, deputado federal Rodrigo Maia.

Receber esse prêmio, que é referência há 15 anos, mostra que estamos no caminho certo e coloca nosso Estado como referência em transparência e gestão pública. Fico muito honrado pela homenagem que recebemos hoje na Câmara dos Deputados. Aproveito para agradecer aos parlamentares cearenses pelo apoio e pela parceria com o Governo do Estado.

O prêmio Transparência e Fiscalização Pública é dividido nas categorias Governo e Sociedade Civil. Na categoria governamental, são indicados entes da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Em 2018, os líderes e presidentes de comissão permanentes na Câmara dos Deputados indicaram os candidatos ao Prêmio.

O Estado do Ceará recebeu o reconhecimento da Casa Legislativa devido às estratégias e ferramentas desenvolvidas para prestar contas à sociedade, de forma a garantir livre acesso às informações públicas, por meio do Portal Transparência. A indicação do Governo do Ceará para o prêmio foi feita pelo deputado federal cearense André Figueiredo.

Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a gestão administrativa do Estado é uma referência importante e que deve ser reconhecida por todos os outros estados. “Estamos homenageando em nome da nossa bancada o Estado do Ceará, que nós sabemos que é um exemplo de transparência para todo o País”, disse.

Histórico de transparência

Antes da premiação, o Governo do Ceará já havia alcançado 1º lugar no índice de transparência das contas públicas em 2016, realizado pelo Ministério Público Federal. Além disso, o Estado recebeu, por duas vezes nos últimos quatro anos, nota 10 em transparência pública na Escala Brasil Transparente, promovida pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Com Informações Imprensa do Governo do Ceará