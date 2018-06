Governo do Ceará receberá Escola de Gastronomia do Grupo M. Dias Branco

O Governo do Ceará inaugura nesta sexta-feira, 29, a Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, uma doação do Grupo M. Dias Branco ao Governo do Ceará que fará a gestão por meio da Secretaria da Cultura do Estado e Instituto Dragão do Mar. A escola funcionará na região do Bairro Vicente Pinzon e tem o objetivo de oferecer capacitação e formação em panificação e confeitaria para todo Brasil, oferecendo mais de 5 mil cursos para toda população do Ceará interessada em se qualificar na área.

A festa de inauguração contará com a presença do Governador do Ceará, Camilo Santana, representantes do Grupo M Dias Branco e outras autoridades. Na ocasião, haverá homenagens aos cozinheiros do bairro; Solange Almeida do Ponto da Muqueca, Maria Vilani Rodrigues, do Restaurante Vilani e Alfredo Louzada de Souza Filho, o Alfredo Rei da Peixada.

A programação começa às 17h com apresentações dos artistas do bairro Vicente Pinzon; grupo de flautas, Acordarte, o garoto prodígio de 12 anos, Gustavo dos Teclados, e o grupo de hip hop Castelo de Rima. Haverá ainda show com o rapper consagrado que nasceu na comunidade do Serviluz Erivan Produtos do Morro, e às 19h, se inicia a solenidade. Em seguida, às 21h, sobe ao palco a cantora carioca Mart’nália, e encerrando a noite tem a banda de forró Painel de Controle. O evento será aberto ao público, na rua, num palco localizado ao lado da escola e pretende atrair 5 mil pessoas.

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco tem o objetivo de contribuir para melhorar os índices de renda e empregabilidade dos jovens de 18 a 29 anos que buscam qualificação profissional na comunidade. Ação que fortalece as políticas públicas para juventude que vive em comunidades vulneráveis. A Escola vai abranger os bairros do Castelo encantado, Mucuripe, Serviluz, Conjunto Santa Terezinha, Praia do Futuro, Cais do Porto, Papicu, Dunas e Entorno da Regional II, dentre outros. Serão ofertados cursos nas áreas de panificação, confeitaria e auxiliar de cozinha que irão possibilitar oportunidades de empregos em restaurantes, supermercados, bares e hotéis.

Programa Escolas da Cultura

Inserida no O Programa Escolas da Cultura, que tem sua origem no compromisso estabelecido pelo Governador Camilo Santana em seu Plano de Governo, a Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco fará parte da rede de equipamentos de formação da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, como a Vila da Música, no Crato, e a Escola Porto Iracema das Artes, a Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho, e o Theatro José de Alencar, com o Curso de Princípios Básicos de Teatro.

“A Escola de Gastronomia, em primeiro lugar, revela um compromisso social do Grupo Ivens Dias Branco com o próprio território e comunidades envolvidas no entorno do equipamento. Ele oferta para a cidade uma escola muito bem equipada, com um ambiente voltado para formação profissional para quem atua na gastronomia com especialização no próprio setor do grupo. Destaco que esse equipamento é um presente para a cidade e uma doação do Grupo Ivens Dias Branco para o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura. A escola vem também ampliar a rede de equipamentos inseridos no Programa Escolas da Cultura, traduzindo a política da Cultura, Educação e formação artística e cultural, que é uma das agendas estratégicas da Secult no governo de Camilo Santana”,destaca o secretário da Cultura do Estado do Ceará, Fabiano Piúba.

A premissa do Programa Escolas da Cultura é composta pela interface entre arte, cultura, educação e inovação para formação profissional e desenvolvimento de experiências estéticas e de capacidades para a vida em sociedade, numa perspectiva de formação dialógica, criativa, construtiva, autônoma, colaborativa, transdisciplinar e como processos de mão dupla entre as instituições formativas e seus públicos.

O Presidente do Instituto Dragão do Mar, Paulo Linhares, ressalta que a escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco foi um projeto que surgiu juntamente com o da Escola de Hotelaria e Gastronomia da Estação das Artes, do Governo do Estado, e juntas vão possibilitar mais de 15 mil matrículas por ano. “As escolas vão dar visibilidade a gastronomia cearense em todo país, e ainda oferecer formação a uma nova geração, que por força da tradição, vem conquistando cozinhas em todo o mundo e agora vão ter a oportunidade de se tornarem chefs de alta qualidade”. Pontua Linhares.

O Instituto Dragão do Mar

O Instituto Dragão do Mar tem larga experiência em gestão de escolas de formação sendo responsável, por meio de contrato de gestão, pela administração e execução de políticas públicas da Escola Porto Iracema das Artes, Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho, Escola Grande Bom Jardim de Arte e Cultura, da Escola de Hotelaria e Gastronomia da Estação das Artes e agora a Escola de Gastronomia Ivens Dias Branco – equipamentos da estrutura da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult) -, bem como do Centro de Formação Olímpica, da Secretaria do Esporte do Estado do Ceará.

Serviço “Festa de Inauguração da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco’’

Quando: 29 de junho, às 18h

Onde: Rua Manuel Dias branco, 20. Bairro Vicente Pinzon

Acesso Gratuito

