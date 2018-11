Governo do Ceará reúne gigantes da tecnologia na Feira do Conhecimento 2018

Atrair mais empresas de tecnologia para o Estado, elevar o padrão dos postos de trabalho e consolidar o hub tecnológico. Focado nesta missão, o Governo do Ceará realiza até esta sexta-feira, no Centro de Eventos do Ceará, o Etice Cloud Day. Arquitetado pela Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará, vinculada à Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), o evento reúne os principais líderes mundiais de tecnologia da informação para uma série de painéis abordando serviços e soluções da computação em nuvem e a indústria de data center. A programação ocorre dentro da programação da Feira do Conhecimento, organizada pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece).

A cerimônia de abertura do Etice Cloud Day aconteceu na manhã desta quinta-feira, com a presença do presidente da Etice, Adalberto Pessoa, da titular da Secitece, Nágyla Drumond, do secretário executivo da Seplag, Júlio Cavalcante, além de representantes de empresas privadas do setor de Tecnologia da Informação.

Adalberto Pessoa enfatizou a relevância de um evento no Ceará contar com palestras de gigantes do segmento de nuvem computacional. “Esse evento no Ceará é um marco, fruto de conjunto de ações estratégicas que o Governo do Estado tem feito nesses últimos dois anos voltado a atrair os provedores de soluções e serviços de computação em nuvem e a indústria de datacenter. Aqui teremos paineis com referências como a Amazon Web Services (AWS), IBM, Mandic, Microsoft e Oracle”, explicou.

O simpósio é composto por apresentações técnicas, mostrando o potencial da tecnologia em serviços em nuvens e como o investimento nessa inovação poderá somar ao setor público.

Credenciadas pela Etice para prover nuvem computacional à estrutura administrativa do Governo, as empresas líderes no mercado mundial em cloud computing apresentam, na ocasião, cases de suceso. Elas também vieram ao evento para abordar quesitos de segurança da informação para gestores de TIC do Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público Estadual, secretarias e órgãos do Poder Executivo e prefeituras de 50 municípios cearenses.

Executivo da Secretaria do Planejamento e Gestão, Júlio Cavalcante ressaltou o grande avanço da Etice, através de uma visão de planejamento, com a realização deste Cloud Day. Para ele, é fundamental fortalecer esta pauta e criar um desenvolvimento de ciência e tecnologia interiorizado com as universidades e escolas profissionalizantes do Ceará.

“Quando a gente fez o diagnóstico do Estado por meio do Ceará 2050, percebeu que o Estado ainda não tem a participação nas riquezas do país que a gente deseja. Dentro dessa visão, o Governo do Ceará entende que a Tecnologia da Informação pode nos capacitar e nos fazer realizar um grande salto. Temos exemplos no mundo todo de regiões que se desenvolveram com investimentos em tecnologia e inovação. Desta forma teremos o processo de credenciamento de grandes provedores de serviço em nuvens, para criar atratividade para a indústria de data center no Ceará.”

Hub tecnológico

A formatação do hub tecnológico proposto pelo Governo do Ceará é decorrência da excelente posição geográfica do Ceará (em detrimento dos demais estados) e em razão dos 13 cabos submarinos que chegam à capital cearense dos EUA, Europa e África e que estão atraindo grandes data centers a nossa região.

A Feira do Conhecimento, realizada de 21 a 24 de novembro, das 9h às 20h, é realizada pelo Estado para fortalecer o objetivo do estabelecimento desta estrutura tecnológica no Ceará. O evento conta com atrações gratuitas em diversas áreas da Ciência e Tecnologia. Robótica, jogos digitais, batalha de drones, casa inteligente, inovações científicas, mostra de tecnologias assistivas, sessões no Planetário Móvel e rodadas de negócios são algumas atividades desta segunda edição. São mais de 200 expositores, 35 oficinas e 60 palestras sobre diversas temáticas, de acordo com o público e área de interesse, totalizando 260 horas de programação gratuita.

A expectativa é reunir cerca de 10 mil pessoas, entre jovens empreendedores, empresários, estudantes, professores e pesquisadores, profissionais da área de tecnologia, gestores e comunidade em geral.

Para a secretária da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Nágyla Drumond, a concepção da feira é ter no mesmo ambiente as atividades ligadas a ciência, tecnologia, inovação e negócios tanto de alunos das escolas profissionalizantes quanto empresários de grandes empresas multinacionais e locais.

“Temos essa diversidade dialogando com o ecossistema de ciência e tecnologia e inovação no Estado do Ceará. A nossa aposta é numa agenda do conhecimento consolidada, democrática e ampla, que possa de fato dialogar com o mundo inteiro. Queremos que a língua universal entre nós e o mundo seja a importância da ciência para a libertação da sociedade e para um futuro muito melhor”, apresentou.

Computação em Nuvem

O modelo de Cloud Computing foi concebido pela Etice com a publicação do Edital nº 001/2017 visando qualificar provedores de serviços de computação em nuvem nas modalidades IaaS, PaaS e SaaS, contemplando desde o planejamento, o desenvolvimento, a implantação e a execução continuada de serviços relacionados à operação, ao monitoramento e ao suporte da infraestrutura. Foram credenciados os maiores players do segmento de Cloud Computing, como a IBM, Oracle, Microsoft, Amazon (AWS) e Mandic.

O Edital da Etice menciona compromissos sociais a serem cumpridos pelas empresas credenciadas. Exige que cada uma delas invistam em Data Center no Ceará, seja construindo ou contratando; gerem programas de aceleração de startups (em número de seis unidades para cada uma delas) e ainda invistam em formação/capacitação de pessoal em nuvem junto às Instituições de Ensino Superior e Escolas Técnicas Profissionalizantes do Estado.

“O modelo cearense traz economicidade ao Estado porque reduz despesas com pessoal, energia, manutenção de equipamentos, papel e outros itens, contribuindo ainda – em face da redução de equipamentos, para um ambiente ecologicamente sustentável com a redução da emissão de CO2”, ressaltou Adalberto.

COM GOVERNO DO ESTADO