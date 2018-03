Governo do Ceará vai construir mais 12 Praças Mais Infância no Interior

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) e do Gabinete da Primeira-Dama celebra nesta sexta-feira (16/3), às 9 horas, mais sete convênios com os municípios de Acopiara, Aquiraz, Cascavel, Iguatu, Itapipoca, Maracanaú e Quixadá e mais cinco contratos com Itarema, Mauriti, São Gonçalo do Amarante, Caucaia e Trairi para construção de 12 praças Mais Infância, de um total de 29 a serem implantadas no Interior. A solenidade será às 9 horas, no auditório da STDS.

Os documentos serão assinados pelo titular da STDS, Josbertini Clementino, pelos prefeitos dos municípios contemplados e por representantes das construtoras licitadas. A primeira-dama do Ceará, Onélia Santana, idealizadora do Programa Mais Infância Ceará, – no qual estão inseridas as praças Mais Infância -, também participa da solenidade. Na oportunidade, estarão presentes ainda, deputados federais que apoiaram a construção dos equipamentos sociais com recursos de suas emendas parlamentares.

Esporte e lazer

As praças Mais Infância serão construídas por meio do Programa de Apoio às Reformas Sociais (Proares III). Juntas, as 12 unidades terão o investimento de R$10.391.358,38, sendo 80% das financiadas pelo governo do Estado, através do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e 20% de contrapartida dos municípios. Com foco no desenvolvimento infantil e no estímulo à convivência comunitária, os novos ambientes de lazer serão compostos por quadra poliesportiva, playground, academia ao ar livre, espiribol, bicicletário, área para picnic e jardim, além de bloco de apoio com banheiros acessíveis e fraldário.

No total, 29 unidades serão implantadas e mais três estão previstas. Uma praça Mais Infância já foi inaugurada em Viçosa do Ceará, no dia 6 de fevereiro último. Um novo espaço está em fase de conclusão na cidade de Amontada e as obras em outros quatro municípios – Acaraú, Boa Viagem, São Benedito e Tianguá – estão em andamento.

Desenvolvimento Infantil

O Mais Infância Ceará tem como foco a promoção do desenvolvimento infantil, estruturando-se em três pilares: Tempo de Crescer, Tempo de Brincar e Tempo de Aprender. Com a compreensão de que o desenvolvimento infantil requer abordagem integral e integrada, o Tempo de Crescer visa a construção de uma rede de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários através de serviços e formações que contemplem profissionais, pais e cuidadores.

O Tempo de Brincar foca nos benefícios dos jogos infantis para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças, além do convívio familiar, da socialização e de sua integração à cultura de sua comunidade. O intuito é construir e revitalizar espaços públicos que garantam o direito da criança ao brinquedo e à brincadeira.

Já o Tempo de Aprender entende a escola como direito de todos, buscando atender a meta de universalizar a oferta de pré-escola e ampliar a oferta de creches. Através do Programa, o Governo do Ceará vem implantando, além das Praças Mais Infância, Brinquedopraças e Brinquedocreches por todo o Estado.

Proares III

Em sua terceira fase, o Programa de Apoio às Reformas Sociais (Proares III), conta com recursos totais de US$ 71,981 milhões, dos quais US$ 50 milhões foram contratados pelo governo do Ceará junto ao BID e os outros US$ 21,428 milhões a contrapartida do Estado. Além das praças Mais Infância, o Proares III também financia a construção de diversas unidades sociais e disponibiliza àquelas já existentes equipamentos e material permanente.

O Programa também irá fomentar a inserção produtiva e a promoção do emprego, por meio de agências para atendimento integral do trabalhador e da promoção de cursos de capacitação em várias áreas. Além disso, promoverá o fortalecimento institucional, a partir da promoção de cursos de especialização, mestrado e doutorado para gestores e técnicos do Estado do Ceará.

