Governo do Ceará vai reajustar em 23,86% o auxílio alimentação dos servidores

O Governo do Ceará vai reajustar o auxílio alimentação dos servidores públicos do Estado, a partir do projeto de lei que foi votado e aprovado nesta quinta-feira (15) na Assembleia Legislativa. A proposta prevê a atualização do valor do benefício, que passa de R$ 12,11 para R$ 15 pago por dia trabalhado aos servidores ativos da administração direta e indireta com remuneração de até R$ 4.992,29. O reajuste representa um aumento de 23,86%. Os beneficiados devem cumprir a jornada de pelo menos 40 horas semanais.

Reajuste salarial

No último dia 1º de março, também foi definido o reajuste salarial dos servidores públicos do Estado. A mensagem aprovada na Assembleia estabelece um aumento de 3% no ano de 2018. A correção salarial levou em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação, e que, em 2017, fechou em 2,95%. Na ocasião, o governador Camilo Santana destacou que o reajuste segue uma política financeira responsável e observa as “limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal”. Para ele, reajuste de 3% é uma “a proposta de recomposição da remuneração dos servidores condizente com as possibilidades financeiras do Tesouro Estadual”.

Atualmente, o Estado conta com 80 mil servidores inativos (incluindo pensionistas) e 56 mil ativos. De acordo com a Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag), em 2018 o reajuste de 3% terá impacto superior a R$ 717 milhões na folha de pagamento estadual em relação ao ano passado. Na prática, será de cerca de 8,98% sobre a folha de pagamento, considerando que houve ingresso de novos servidores e ajustes diferenciados para algumas categorias. Entram nessa conta ascensões e promoções no âmbito do serviço público estadual. Além do aumento do auxílio-alimentação – que também passa a incluir 437 servidores da Polícia Civil lotados no interior do Ceará.

Com informações do Governo do Estado