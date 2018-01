Governo do Estado anuncia a construção de mais 45 areninhas no interior cearense

O Governo do Ceará anunciou que mais 45 areninhas serão construídas no interior cearenses. Em 2017, 49 equipamentos foram construídos e, no momento, 19 cidades estão com as obras em andamento (Acaraú, Aracati, Brejo Santo, Camocim, Canindé, Cascavel, Crateús, Crato, Horizonte, Itaitinga, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Quixeramobim, Russas, Tauá e Tianguá.).

Ao longo de 2018, devem ser iniciadas outras construções de areninhas nos municípios de Aquiraz, Barbalha, Caucaia, Eusébio, Icó, Iguatu, Itapajé, Itapipoca, Juazeiro do Norte (duas), Morada Nova, Quixadá, São Gonçalo do Amarante, Sobral, Acopiara, Boa Viagem, Beberibe, Aracati (em Canoa Quebrada), Caucaia (2ª), Crato (2ª), Guaraciaba do Norte, Granja, Ipu, Maracanaú (2ª), Mombaça, Paracuru, São Benedito, Santa Quitéria, Trairi e Viçosa.

De acordo com o governador Camilo Santana, a seleção desses municípios foi feita com critérios elaborados pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), levando em consideração população e quantidade de jovens.

Além das areninhas, o Governo do Ceará vai beneficiar 120 cidades com os campinhos, estruturas de campo society em menores dimensões. “Vamos lançar este programa para os municípios menores, para compensar as cidades que não receberam as Areninhas”, garantiu Camilo Santana.