Governo do Estado certifica UBS de Caucaia com o Selo Bronze

Três Unidades Básicas de Saúde de Caucaia receberam do governador Camilo Santana o Selo Bronze de Qualidade 2018, em solenidade realizada no Centro de Eventos do Ceará, Fortaleza, nesta quarta-feira (13/6). A certificação, concedida pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), contempla unidades que alcançaram o padrão de qualidade e segurança aos usuários determinado pelo órgão, resultado positivo de um cronograma de visitas de avaliação do Projeto de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (QualificaAPSUS).

Em Caucaia, foram certificadas nove equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) de três unidades: UBS Dr. Joaquim Braga, no Planalto Caucaia, UBS Francisco Ferreira da Silva, no Itambé, e UBS Novo São Miguel. Dois desses equipamentos passaram por obras de reforma e ampliação e foram entregues pelo prefeito Naumi Amorim totalmente requalificados à população no último mês.

Para Moacir Soares, secretário municipal de Saúde, este é um momento significativo. “Para a conquista do selo, há critérios rigorosos que analisam, sobretudo, os processos de trabalho das equipes, e isso nos dá uma grande satisfação, pois representa o esforço e apoio irrestrito da gestão em cada unidade”, frisou.

O Selo Bronze de Qualidade foi lançado pela Sesa em 2016 com o objetivo de fomentar a reestruturação e o fortalecimento da Atenção Primária nos municípios.

Com informação da A.I