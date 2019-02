Governo do Estado divulga ações que realizará durante o período do carnaval

Durante o Carnaval – de 02 a 05 de março –, diversos órgãos ligados ao Governo do Ceará realizam suas ações em regime especial para garantir um feriado mais tranquilo para a população cearense e turistas. Confira os principais destaques:

Banco de leite

Referência estadual, o banco de leite do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC) é o único a funcionar 24 horas – inclusive nos feriados e fins de semana. No Carnaval, a logística não será diferente. Para entrar em contato, basta ligar para o número 0800 286 5678 (ligação gratuita) ou para (85) 3101.5367. O atendimento também pode ser feito pessoalmente na unidade. O hospital fica na Avenida Imperador, 545, no Centro de Fortaleza.

O HGCC tem uma equipe para buscar o leite doado na casa da doadora. O leite doado passa por um rigoroso processo de controle de qualidade e em seguida é encaminhado para os recém-nascidos da Unidade Neonatal, garantindo uma recuperação mais rápida e eficaz dos bebês.

Doação de sangue

Durante os quatro dias de Carnaval, as unidades do Hemoce funcionarão em horário especial. Em Fortaleza, o posto de coleta do hemocentro no Instituto Dr. José Frota (IJF) atenderá das 13h às 17h30, entre os dias 02 e 05 de março.

De domingo a terça-feira, dias 03, 04 e 05, uma equipe do Hemoce estará no Ginásio Paulo Sarasate. No equipamento, voluntários poderão doar sangue no evento católico Renascer. Haverá um stand adaptado para doação sanguínea e cadastro de doadores de medula óssea. O atendimento será das 9 às 17 horas, próximo ao portão principal.

Em Juazeiro do Norte, a coleta ocorrerá na segunda e terça-feira, dias 04 e 05, no Ginásio Poliesportivo. Das 9 às 16 horas, o evento Renascer de Juazeiro também receberá doações.

A sede do Hemoce na Capital e os hemocentros do Interior funcionarão normalmente até o sábado de Carnaval (2), e reabrirão na quarta-feira de cinza (6), a partir do meio-dia.

Para ser um doador de sangue é preciso estar saudável, bem alimentado, ter mais de 50 kg, idade entre 16 a 69 anos e apresentar um documento oficial e original com foto. Os menores de 18 anos precisam apresentar o termo de consentimento assinado pelos pais ou responsáveis. O termo está disponível para download no site do Hemoce (www.hemoce.ce.gov.br).

Cagece

Para qualquer tipo de ocorrência durante o Carnaval, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) orienta que a população entre em contato com a companhia por meio dos canais de atendimento disponíveis, através da Central Telefônica (0800.275.0195), o Cagece App (aplicativo disponível para iOS e Android), ou através da Gesse, a atendente virtual da companhia que atende pelo portal (www.cagece.com.br). Equipes técnicas também estarão em regime de plantão 24h para solucionar ocorrências de vazamentos e extravasamentos de esgoto.

Com o objetivo de assegurar a normalidade na distribuição de água durante o Carnaval 2019, a Cagece adotará medidas estratégicas nas cidades que receberão maior fluxo de foliões. Além dos atendimentos em escala de plantão e promover ações educativas para estimular a economia de água no período, a companhia também investiu na instalação de adutoras e em ampliações de rede para o aumento da oferta de água. Veja quais são os municípios que contam com as instalações.

Meio Ambiente

Com o tema “No meu bloco mosquito não entra”, a Secretaria do Meio Ambiente (Sema) preparou uma extensa programação carnavalesca, de 1 até 3 de março, objetivando sensibilizar a população local, usuários, foliões e visitantes, sobre a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, importância das unidades de conservação (UCs) estaduais e da proteção dos recursos naturais.

Na sexta-feira antes do feriado, as atividades da Sema no Carnaval 2019 iniciam com Blitz Ecológica em Baturité e no Ipu, às 16h. O evento também será realizado no sábado pela manhã, às 8h, nas entradas principais de Guaramiranga e Pacoti, no Parque Botânico do Ceará (CE090), no Rio Pacoti (CE040) e no acesso à Bica do Ipu.

Para o domingo (3), a programação especial prepara atividade de observação de pássaros e trilhas ecológicas, a partir das 7h30, no Refúgio da Vida Silvestre Periquito Cara Suja e no Campo Batalha, em Guaramiranga. No Centro de Educação Ambiental no Sitio Cocão/Pico Alto, também em Guaramiranga, às 16h, ocorrerá a atividade Exposição da fauna e flora da APA da Serra de Baturité e do Refúgio da Vida Silvestre.

Em Fortaleza, o Parque Estadual do Cocó segue com atividades do Projeto Viva o Parque em meio ao clima de folia, no domingo, de 7h às 12h. No Parque Estadual Botânico, em Caucaia, das 9h às 12h, haverá entrega de Panfletos e Sensibilização para Preservação Ambiental da APA da Bica do Ipu.

Dragão do Mar

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura manterá abertos o Planetário Rubens de Azevedo e o Cinema do Dragão, com funcionamento normal, e os museus e a Multigaleria, em horários especiais de visitação durante o período de feriado.

O Planetário funciona de quinta a domingo. No próximo sábado e domingo, dias do Carnaval, o equipamento mantém as sessões de 17h até 20h. Os ingressos custam R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia), à venda na bilheteria, no dia da sessão.

Como nos dias úteis, o Cinema do Dragão apenas não abrirá na segunda-feira. Os ingressos custam R$ 14,00 (inteira) e R$ 7,00 (meia). Às terças-feiras, o valor é promocional: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia).

O Museu da Cultura Cearense (MCC) estará aberto a visitação no sábado e no domingo, das 14h às 21h (com acesso até as 20h30). Em exibição estão as exposições : “Locus – Pinturas de Adriana Maciel” e “Sobre a Cor da Sua Pele”. O Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE) também funcionará nos mesmos dias e horários.

Atualmente, “Terra em Transe” está em cartaz no MAC.

Ceasa

As Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa-CE), nos entrepostos de Maracanaú e Barbalha, fecharão na segunda-feira (4), às 18h, e reabrirão na terça-feira (5), às 18h. No domingo (03), as unidades não abrirão.

Já o entreposto da Ceasa-CE em Tianguá (Tel: (88) 3671-9321) funcionará normalmente em todos os dias do feriadão, a partir das 2h, menos no domingo (03).

Ceasa-Maracanaú: Tel: (85) 3299-1200

Ceasa Barbalha: Tel: (88) 3671-9325

Ceasa Tianguá: Tel: (88) 3671-9321

Metrofor

A programação das linhas metroviárias em Fortaleza e Região Metropolitana, Sobral e região do Cariri durante o período carnavalesco transcorrerá nestes dias e horários:

Linha Sul

Sábado (2/3): operação normal, de 5h30 às 23h.

Domingo (3/3): sem operação.

Segunda-feira (4/3): operação de 5h30 às 21h.

Terça-feira (5/3): não haverá operação.

Quarta-feira (6/3): operação a partir de 12h às 23h.

Linha Oeste

Sábado (2/3): operação normal, de 5h30 às 20h40.

Domingo (3/3): sem operação.

Segunda (4/3): operação de 5h30 às 20h40, com redução de trens.

Terça-feira (5/3): não haverá operação.

Quarta-feira (6/3): operação de 12h às 20h40.

VLT Parangaba-Mucuripe

Sábado (2/3): operação normal, de 6h às 13h e 16h40 às 20h.

Domingo (3/3): sem operação

Segunda-feira (4/3): operação normal, de 6h às 13h e 16h40 às 20h.

Terça-feira (5/3): não haverá operação

Quarta-feira (6/3): sem funcionamento. Operação assistida será retomada a partir da quinta-feira (7/3).

VLT do Cariri

Sábado (2/3): operação normal, de 6h às 14h.

Domingo (3/3): sem operação.

Segunda-feira (4/3): operação de 6h às 19h, com redução de trens.

Terça-feira (5/3): não haverá operação.

Quarta-feira (6/3): operação de 12h às 19h.

VLT de Sobral

Sábado (2/3): operação normal, de 5h30 às 23h.

Domingo (3/3): sem operação.

Segunda-feira (4/3): operação de 5h30 às 21h.

Terça-feira (5/3): não haverá operação.

Quarta-feira (6/3): operação a partir de 12h às 23h.

